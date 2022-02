Mundo Ao defender o meio ambiente, papa lembra música de Roberto Carlos

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2022

"Jogar plástico no mar é criminoso", declarou Francisco Foto: Reprodução "Jogar plástico no mar é criminoso", declarou Francisco. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Despejar plástico em cursos d’água é “criminoso”, e isso tem que acabar se a humanidade quiser salvar o planeta para as gerações futuras, afirmou o papa Francisco no domingo (06).

Em entrevista à emissora estatal RAI, o papa, que tem feito da defesa do meio ambiente um pilar do seu pontificado, contou que pescadores italianos o procuraram e lhe disseram que encontraram muitas toneladas de plástico no Mar Adriático. “Jogar plástico no mar é criminoso. Mata a biodiversidade, mata a Terra, mata tudo”, afirmou Francisco.

“Cuidar das gerações é um processo de educação em que precisamos nos engajar”, acrescentou Francisco, ao citar uma música do cantor brasileiro Roberto Carlos na qual um menino pergunta ao pai por que o rio não canta mais, e o pai responde que o rio já não existe mais.

Questionado sobre seu gosto musical, o papa disse que gosta principalmente de música clássica, mas também de tango.

Francisco também condenou os gastos excessivos com armamentos, defendeu os direitos dos imigrantes e condenou a rigidez ideológica dos conservadores na Igreja Católica.

“Pensem nisso. Se parássemos de fabricar armas por um ano, poderíamos alimentar e educar o mundo inteiro. Nos acostumamos com as guerras. É difícil, mas é a verdade”, declarou o pontífice.

