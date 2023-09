Política Após aprovação de marco temporal, presidente do Senado diz que cabe ao Congresso legislar

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











"A definição das normas e das leis de um País passam necessariamente pelo Congresso Nacional”, disse Rodrigo Pacheco Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil (Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), reforçou o papel do Congresso Nacional na aprovação de leis pouco antes de encerrar a sessão de quarta-feira (27), na qual a Casa aprovou o projeto de lei que estabelece um marco temporal para a demarcação de terras indígenas.

“Nós não podemos nos omitir daquilo que é o nosso dever, que é legislar. A definição das normas e das leis de um País passam necessariamente pelo Congresso Nacional”, disse Pacheco.

“O que nós fazemos hoje é tão somente a afirmação legislativa em relação a um tema que vem sendo debatido ao longo de anos no Congresso Nacional, e precisou ser submetido neste momento em função da vontade da maioria, que é algo sagrado dentro de uma casa legislativa”, acrescentou.

A votação vai no sentido contrário de uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) que, na semana passada, derrubou, por 9 votos a 2, a tese do marco temporal. E aumenta a tensão entre Legislativo e Judiciário, que discutem mais de um tema de maneira divergente e simultânea.

Pacheco ainda disse: “A declaração de constitucionalidade ou não, e a aplicação desse direito nos casos concretos que são submetidos ao Judiciário tem, na última instância, o Supremo Tribunal Federal, com seu dever de reconhecer constitucionalidade ou inconstitucionalidade e julgar casos concretos. Evidente que nós reconhecemos isso.”

E reforçou que “o plenário do Senado afirma, através da maioria, o que é a vontade da casa legislativa e, consequentemente, a vontade da sociedade brasileira”.

Tensão entre Legislativo e Judiciário

O Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal têm protagonizado debates simultâneos sobre seis temas e os tratados de maneiras divergentes.

Além do marco temporal, Judiciário e Legislativo também discutem de forma simultânea:

Descriminalização do aborto;

Descriminalização do porte de drogas;

Imposto sindical, também conhecido como contribuição sindical;

Quociente eleitoral, também chamadas de “sobras” eleitorais;

Casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Com a quantidade de temas sendo discutidos de forma simultânea por dois Poderes, parlamentares intensificaram os discursos de que há uma “interferência” do STF no Congresso.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/apos-aprovacao-de-marco-temporal-presidente-do-senado-diz-que-cabe-ao-congresso-legislar/

Após aprovação de marco temporal, presidente do Senado diz que cabe ao Congresso legislar

2023-09-28