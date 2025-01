Porto Alegre Após cerimônia adiada, Sebastião Melo é reconduzido ao cargo de prefeito de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Também foram empossados para a gestão 2025/2028 a vice-prefeita Betina Worm e os secretários municipais. Foto: Alex Rocha/PMPA Também foram empossados para a gestão 2025/2028 a vice-prefeita Betina Worm e os secretários municipais. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O prefeito reeleito de Porto Alegre, Sebastião Melo, foi reconduzido ao cargo na tarde desta sexta-feira (3), em cerimônia realizada na sede da prefeitura no Centro Histórico. Também foram empossados para a gestão 2025/2028 a vice-prefeita Betina Worm e os secretários municipais.

A cerimônia, que ocorreria na tarde de quarta-feira (1°), na Usina do Gasômetro, foi transferida em razão do local estar sem energia elétrica e com ruas próximas alagadas. Uma tempestade deixou algumas regiões da cidade com alagamentos pontuais e falta de luz. O encontro também marcaria a reabertura do espaço após quase sete anos fechado.

“O sentido da vida sempre é a busca por uma sociedade melhor. Somos um governo que sabe ouvir e enfrenta problemas reais. Reconhecemos que há pendências na cidade. Temos temas desafiadores pela frente e nosso compromisso é o de trabalhar incansavelmente para realizar as entregas que a cidade e a população precisam”, disse o prefeito Sebastião Melo.

Betina Worm lembrou que é a primeira mulher eleita vice-prefeita de Porto Alegre. “É um imenso orgulho e uma enorme responsabilidade. Temos o dever de fazer mais e melhor”, declarou Worm.

No ato, foi feita a leitura e a assinatura do Termo de Posse dos novos secretários municipais. Cada um foi chamado para receber um pin com brasão da prefeitura, das mãos de Melo e Worm. Em nome de todos os titulares das pastas do governo, o secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Cezar Schirmer, fez a leitura do juramento e falou sobre a gestão 2025/2028.

“Assumimos esse compromisso com muita honra. Para fazer mais, fazer melhor e fazer bem feito”, declarou Schirmer.

Também estiveram no evento a presidente da Câmara Municipal Nádia Gerhard, vereadores eleitos para a atual legislatura e ex-secretários municipais da primeira gestão do governo Melo.

Relação de secretários

1 – Secretário Municipal de Educação (Smed) – Leonardo Pascoal;

2 – Diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) – Bruno Vanuzzi;

3 – Diretor-geral do Departamento Municipal de Habitação (Demhab) – André Machado;

4 – Secretário Municipal de Governança – Cássio Trogildo;

5 – Secretário-Geral de Governo (projeto de lei) – André Coronel;

6 – Secretário Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) – Germano Bremm;

7 – Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet) – Rosani Alves Pereira;

8 – Secretário Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb) – Vitorino Baseggio;

9 – Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) – Júlio César de Souza Gonçalves;

10 – Secretária da Causa Animal – Tatiana Amaral Guerra;

11 – Secretário Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos – Cezar Schirmer;

12 – Secretário de Comunicação Social – Luiz Otávio Prates;

13 – Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura – André Flores;

14 – Secretário Municipal de Parcerias – Giuseppe Riesgo;

15 – Presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania – Matheus Xavier;

16 – Diretora presidente da Procempa – Letícia Batistela;

17 – Secretária Municipal de Cultura – Liliana Cardoso;

18 – Secretário Municipal de Mobilidade Urbana – Adão de Castro Júnior;

19 – Secretário Municipal de Segurança – Alexandre Aragon;

20 – Procurador-Geral do Município – Jhonny Prado;

21 – Secretária Municipal de Transparência e Controladoria – Mônica Leal;

22 – Secretário Municipal de Administração e Patrimônio – Cassiá Carpes;

23 – Secretário Municipal de Saúde – Fernando Ritter;

24 – Secretária Municipal da Fazenda – Ana Pellini;

25 – Secretário de Inovação – Luiz Carlos Pinto da Silva Filho;

26 – Secretário de Inclusão e Desenvolvimento Humano – Juliano Passini.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/apos-cerimonia-adiada-sebastiao-melo-e-reconduzido-ao-cargo-de-prefeito-de-porto-alegre/

Após cerimônia adiada, Sebastião Melo é reconduzido ao cargo de prefeito de Porto Alegre

2025-01-03