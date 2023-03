Últimas Após denúncia do Ministério Público, processo de brasileira presa por tráfico avança na Indonésia

Por Redação O Sul | 14 de março de 2023

Ela foi detida no ao chegar no Aeroporto Internacional de Bali com 3,9 kg de cocaína em 31 de dezembro. Foto: Divulgação

O caso da brasileira Manuela Vitória de Araújo, de 19 anos, presa com drogas ao chegar no Aeroporto de Bali, avançou na justiça da Indonésia. O Ministério Público a denunciou por tráfico de entorpecentes e porte de psicotrópicos.

Ela foi detida no ao chegar no Aeroporto Internacional de Bali com 3,9 kg de cocaína em 31 de dezembro. A Indonésia tem uma política de tolerância zero a crimes envolvendo drogas.

A brasileira aguarda o julgamento enquanto a defesa no Brasil tenta juntar provas de que ela não sabia da presença de drogas na bagagem.

A família de Manuela, que mora em Belém, no Pará, conseguiu contratar um especialista no país asiático que tem feito a mediação com a Justiça.

Manuela tem conversado com familiares às terças e às quintas-feiras. De acordo com o advogado que responde pela família dela no Brasil, Davi Lira da Silva, Manuela está preocupada com uma possível condenação.

Segundo ele, Manuela foi usada como “mula” por uma organização criminosa de Santa Catarina para carregar as drogas. Ela não sabia o que tinha nas malas e viajou sob a promessa de que teria aulas de surfe.

A família teme uma possível pena de morte. Em 2015, os brasileiros Marco Archer Cardoso Moreira, de 53 anos, e Rodrigo Muxfeldt Goularte, de 42 anos, foram executados por tráfico de drogas na Indonésia.

A Embaixada do Brasil na Indonésia acompanha a situação de Manuela.

