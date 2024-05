Grêmio Após enchente em Porto Alegre, água baixa na Arena do Grêmio e situação do gramado preocupa

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2024

Administração gremista está trabalhando para lidar com todos os danos causados ao clube, mas ainda não há um prazo definido para a reabertura da Arena Foto: Amanda Perobelli/Reuters Administração gremista está trabalhando para lidar com todos os danos causados ao clube, mas ainda não há um prazo definido para a reabertura da Arena (Foto: Amanda Perobelli/Reuters) Foto: Amanda Perobelli/Reuters

Nos últimos dias, a água que invadiu a Arena do Grêmio, em Porto Alegre, começou a baixar. É possível ver o gramado totalmente danificado e irreconhecível. As arquibancadas também foram afetadas. As marcas deixadas pela enchente são visíveis nas estruturas do estádio e uma avaliação cuidadosa e reparos significativos serão necessários para que jogadores, comissão e torcedores possam voltar a frequentar o local em segurança.

As áreas internas da Arena também enfrentam os efeitos da histórica enchente. Vestiários, zona mista, elevadores e estacionamento continuam alagados. Além dos danos materiais, há acúmulo de lixo, animais mortos e um forte odor. Até mesmo a loja oficial do Grêmio sofreu danos, pois foi saqueada no início de maio.

A administração Tricolor está trabalhando para lidar com todos os danos causados ao clube, mas ainda não há um prazo definido para a reabertura da Arena. No momento, a prioridade é garantir a segurança de todos ao redor e iniciar as obras de recuperação o mais rápido possível.

2024-05-27