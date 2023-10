Brasil Após greve no aeroporto de Guarulhos, a Receita Federal estuda restringir celulares em terminais em todo o País

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2023

Funcionários terceirizados fizeram uma greve diante da restrição do uso de celulares em áreas sensíveis do aeroporto. (Foto: Reprodução)

Representantes do setor aéreo e de órgãos públicos se reuniram na manhã dessa quarta-feira (4) para acelerar a solução do impasse no aeroporto de Guarulhos (SP), o maior da América do Sul. Funcionários terceirizados fizeram uma greve no dia anterior diante da restrição do uso de celulares em áreas sensíveis do aeroporto – o que acarretou no cancelamento de dezenas de voos.

Companhias aéreas e empresas terceirizadas que prestam operação de solo em Guarulhos entendem que é preciso responsabilizar quem impede o acesso dos terceirizados ao serviço e evitar nova ausência ao trabalho prometida pelos manifestantes. A mensagem foi levada a Mario de Marco Rodrigues de Sousa, delegado da Alfândega da Receita Federal no aeroporto.

Em resposta, a Receita disse que estuda ampliar a restrição a celulares em áreas sensíveis nos aeroportos de todo o Brasil.

A reunião em Guarulhos contou com a presença de representantes das empresas aéreas, Receita Federal, Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Ministério da Justiça, Polícia Federal, Polícia Civil, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) e GRU Airport.

Em março deste ano, as brasileiras Kátyna Baía e Jeanne Paollini foram presas na Alemanha. Segundo a Polícia Federal, as etiquetas das malas delas foram trocadas no Aeroporto Internacional e colocadas em outras recheadas com cocaína. Depois que a troca foi descoberta pelas autoridades brasileiras, elas foram soltas e puderam voltar ao País.

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Prestadoras de Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo do Estado de São Paulo concorda que a proibição do uso de celulares “se faz necessária para a segurança aeroportuária”, mas afirma que “esse direito foi tirado de forma abrupta e muitos trabalhadores que possuem filhos pequenos, familiares doentes ou mulheres grávidas necessitam da comunicação imediata”. O sindicato pediu a liberação do uso telefones em todas as áreas.

Os funcionários terceirizados do aeroporto de Guarulhos retornaram ao trabalho nessa quarta. Segundo informações, duas faltas consecutivas têm como consequência o corte de benefícios, então a previsão é para que caso não tenha nenhum posicionamento das empresas responsáveis nos próximos dias, a greve volte na próxima quarta-feira (11), véspera de feriado (Nossa Senhora Aparecida). Funcionários relataram também que os crachás vencidos estão emitidos e relógios de ponto que estavam sem funcionar, agora estão consertados.

