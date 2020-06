Rio Grande do Sul Após o reajuste da semana passada, o preço da gasolina deve ter novo aumento em breve, custando em média R$ 4 nos postos gaúchos

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Novo índice deve ser divulgado na semana que vem. (Foto: EBC)

Poucos dias após o aumento médio de 5% no preço da gasolina nas refinarias da Petrobras, autorizado na sexta-feira passada, e que causou uma elevação de até R$ 0,60 no valor praticado na bomba, um novo reajuste já é cogitado até o fim do mês, devendo ficar em torno de R$ 0,03. No Rio Grande do Sul, dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo) apontam que o combustível tem custado em torno de R$ 3,95 ao consumidor.

Caso se confirmem algumas projeções, esse valor deve ficar em torno de R$ 4 a partir de julho. De acordo com analistas, o valor vinha sendo mantido por causa das restrições de atividades no âmbito da pandemia de coronavírus, mas fatores como a alta na cotação do petróleo tem motivado uma retomada da “curva ascendente” dos valores, em um cenário nacional cujos preços são diretamente atrelados ao mercado internacional.

GNV

A abastecedora Fagundes, em Três Coroas, é o primeiro posto de GNV do município. O estabelecimento é o cliente inicial da Sulgás do segmento veicular a ser atendido no projeto de expansão da rede canalizada para a região entre Três Coroas, Gramado e Canela.

Também é o primeiro posto a vender GNV com um gerador movido a gás natural, e o segundo a operar esse sistema em tempo integral no Estado. Outros 29 municípios gaúchos já contam com o fornecimento do combustível para essa finalidade.

O fornecimento de gás natural começou neste mês, mas o interesse pelo GNV existia desde 2018, conforme o administrador do estabelecimento, George Fagundes. “Ao descobrirmos que a Sulgás faria a ampliação da linha, fizemos contato com a empresa. Era algo que nossos clientes nos cobravam. Sabemos dos benefícios e das vantagens desse combustível”, afirma.

Em relação ao gerador, George justifica a motivação pelo uso do gás natural. “A energia elétrica não era suficiente para o compressor do GNV, e teríamos de investir em transformadores e em subestação da rede elétrica. Então, quando assinamos o contrato com a Sulgás, compramos um gerador e o utilizamos como fonte principal de energia para o posto”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul