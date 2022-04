Rio Grande do Sul Após quase um mês internação, mais jovem vereadora de Caxias do Sul deixa UTI

Por Redação O Sul | 29 de abril de 2022

Estela Balardin teve quadro agravado por pneumonia e infecção hospitalar. (Foto: Divulgação)

Internada desde o dia 30 de março no Hospital Geral de Caxias do Sul (Serra Gaúcha), a professora licenciada e vereadora Estela Balardin (PT) recebeu alta da unidade de terapia intensivo (UTI) do Hospital Geral de Caxias do Sul. A parlamentar de 22 anos permaneceu a maior parte desse período em coma induzido, devido a pneumonia agravada por bactéria.

De acordo com a imprensa local, no final de março a parlamentar foi atendida na instituição de saúde após ingerir quantidade demasiada de remédios dos quais faz uso contínuo para controle de transtorno bipolar. Ela chegou a apresentar melhora mas o quadro de saúde regrediu para grave, exigindo.

Ela foi então transferida para o setor de tratamento intensivo e precisou de sedação e intubação. Em seguida, a equipe médica também providenciou uma traqueostomia (procedimento de incisão na região da traqueia) para facilitar a respiração.

A vereadora deve permanecer pelos próximos dias em um quarto comum, com atendimento especializado. De acordo com boletim médico, Estela está lúcida e “comunicativa”, respira sem ajuda suporte ventilatório e inclusive caminhando ao longo do corredor e realiza atividades físicas leves. Mas ainda não há previsão de alta.

Trajetória

Mais jovem parlamentar municipal eleita na história da cidade serrana, Estela Balardin tinha 21 anos quando recebeu 2.391 votos no pleito de 2020. Ela completará 23 anos no dia 15 de setembro.

Antes da vereança, teve atuação política no movimento estudantil e profissional como educadora de séries iniciais (1º ao 4º ano do Ensino Fundamental).

A caxiense também trabalhou como assessora do deputado estadual petista Pepe Vargas. Atualmente, ela cursa a faculdade de Serviço Social na Universidade de Caxias do Sul (UCS).

(Marcello Campos)

