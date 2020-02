Política Baleado por policiais no Ceará, o senador Cid Gomes deixa a UTI e é transferido para Fortaleza. Assista ao vídeo dos disparos

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2020

Cid Gomes foi atingido em Sobral, no Ceará Foto: Reprodução/Twitter Cid Gomes foi atingido em Sobral, no Ceará (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

O senador licenciado Cid Gomes (PDT), baleado na quarta-feira (19) em um motim de policiais em Sobral, no interior do Ceará, deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital do Coração da cidade na manhã desta quinta-feira (20) e foi transferido para uma unidade de saúde em Fortaleza.

De acordo com boletim médico, o quadro de saúde do parlamentar “evoluiu sem intercorrência nas últimas horas, mantendo-se hemodinamicamente estável e com padrão respiratório normal”.

Cid foi baleado durante uma manifestação de policiais militares enquanto dirigia uma retroescavadeira para tentar furar o bloqueio dos agentes, que protestam contra a proposta de reestruturação salarial feita pelo governo.

“Vocês têm cinco minutos para pegarem os seus parentes, as suas esposas e seus filhos e sair daqui em paz. Cinco minutos. Nem um a mais”, afirmou o senador em um megafone antes de ser alvejado em um batalhão da Polícia Militar.

MILÍCIA ATIRA EM CID URGENTE SENADOR CID TOMOU DOIS TIROS NO PEITO TENTANDO DEFENDER A POPULAÇÃO DE SOBRAL DA MILÍCIA! Publicado por Time Ciro Gomes em Quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política

Deixe seu comentário