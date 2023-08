Mundo Apuração indica segundo turno nas eleições presidenciais do Equador

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2023

Com cerca de 30% das urnas apuradas, a candidata Luisa González aparecia à frente, com 33,2% dos votos. (Foto: Reprodução/Instagram)

Os resultados preliminares da apuração no Equador indicam um segundo turno na eleição presidencial no país. Por volta de 22h30 do horário de Brasília e com cerca de 30% das urnas apuradas, a candidata Luisa González aparecia à frente, com 33,2% dos votos. Daniel Noboa vem na sequência, com 24,4%.

Christian Zurita, que substitui o candidato assassinado Fernando Villavicencio, aparecia em terceiro, com 16,09%.

No Equador, o segundo turno ocorre quando nenhum candidato alcança 40% dos votos e 10% a mais do que o segundo colocado. Um eventual segundo turno presidencial está marcado para 15 de outubro.

Oito chapas foram inscritas para a disputa para presidente e vice-presidente.

A campanha eleitoral foi marcada pelo assassinato de Fernando Villavicencio, um dos postulantes ao cargo mais alto do Executivo.

Luisa González

Luisa Magdalena González Alcívar é advogada especializada em economia internacional e desenvolvimento. Se formou na Universidade Internacional do Equador, e é mestre em Alta Direção pelo Instituto de Estudos Nacionais Superiores e em Economia Internacional e Desenvolvimento pela Universidade Complutense de Madri.

Ela é uma ex-deputada até então pouco conhecida, sendo contra o aborto, inclusive em casos de estupro.

Foi ministra do Trabalho e do Turismo, secretária-nacional do Parlamento Andino, secretária-nacional de Administração Pública e vice-ministra da Gestão do Turismo do Ministério do Turismo.

É apoiada pelo ex-presidente do Equador Rafael Correa — que agora vive exilado em Bruxelas, depois de ter sido condenado por corrupção –, tendo sido secretária-geral da Presidência da República durante seu mandato. Também coordenou a agenda estratégica presidencial de Correa.

González também foi cônsul geral e vice-cônsul do Equador em Madri e cônsul geral em Alicante, ambas cidades na Espanha.

Veja um breve perfil dos três primeiros colocados:

Daniel Noboa

Daniel Roy-Gilchrist Noboa Azin nasceu em 30 de novembro de 1987, na cidade de Guayaquil. É filho do empresário e ex-candidato à Presidência da República Álvaro Noboa Pontón e de Annabella Azin, doutora em medicina.

É ex-deputado, tendo presidido a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Produtivo e Projetos de Microempresa. Foi eleito para o cargo legislativo como representante da província de Santa Elena.

Noboa é formado em Administração de Empresas pela Stern School of Business, da Universidade de Nova York. Tem mestrados em Administração Pública e de Empresas, pela Kellogg School of Management; de Comunicação Política e Governança Estratégica, pela Universidade George Washingon, e um terceiro na Universidade de Harvard.

Christian Zurita

Christian Zurita é jornalista, tem 53 anos e nasceu em Quito, capital do Equador. Segundo perfil divulgado pelo partido Construye, trabalhou como jornalista investigativo, se especializando em questões de corrupção, crime organizado e narcotráfico.

Entrou como candidato a Presidência ocupando a vaga de Fernando Villavicencio, que foi assassinado, a quem chamou de “amigo” e dividiu redações jornalísticas.

Além disso, por 30 anos trabalhou em diferentes meios de comunicação, como Revista Vistazo, Teleamazonas, Diario Expreso e El Universo. Fundou também os sites MilHojas.is e PeriodismodeInvestigación.com.

Neste último, em seu perfil, Zurita se define: “Jornalista indignado. Não há poder que não enfrente, nem questões que lhe sejam estranhas. Inimigo persistente das tiranias, crítico do jornalismo populista. Esquerdista redimido”.

