Argentina vence a Croácia e espera o vencedor de França e Marrocos na final da Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2022

Argentinos comemoram o primeiro gol, marcado por Lionel Messi, de pênalti Foto: Divulgação Argentinos comemoram o primeiro gol, marcado por Lionel Messi, de pênalti. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Em um jogo típico de Copa do Mundo, com os dois times buscando o gol desde o início e o tempo todo, a Argentina venceu a Croácia por 3 a 0 na tarde desta terça-feira (horário de Brasília). O primeiro gol foi de Lionel Messi, de pênalti, o segundo foi de Julián Álvarez, num belo lance que começou no meio de campo. O terceiro foi uma jogada de Messi, finalizada por Álvarez para dentro do gol.

Com a vitória na semifinal, a Argentina volta à final do mundial depois de oito anos. Em 2014 o time de Lionel Messi foi vice ao perder a final para a Alemanha, no Maracanã. Na Copa de 2022 a Argentina agora espera o vencedor de Marrocos e França, que jogam nesta quarta-feira (14), às 16 horas, para definir o outro finalista. Quem perder, enfrenta a Croácia, no sábado (17), 12h, na decisão de terceiro lugar.

A grande final será no domingo (18), ao meio-dia.

