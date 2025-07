Esporte Atacante do Flamengo vira réu na Justiça por fraude em apostas

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2025

Bruno Henrique e o irmão devem ir a julgamento pelo crime. (Foto: Gilvan de Souza/CRF)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tornou réus nessa sexta-feira (25), por fraude em apostas esportivas, o atacante do Flamengo Bruno Henrique e o irmão, Wander Nunes Pinto Júnior. A decisão é do juiz Fernando Brandini Barbagalo, da 7ª Vara Criminal do DF. Com isso, Bruno Henrique e o irmão devem ir a julgamento pelo crime — a data ainda será marcada.

Segundo o Ministério Público do DF, o atleta teria forçado um cartão amarelo durante uma partida disputada contra o Santos, em novembro de 2023, no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília.

“A investigação policial apresentou elementos que indicam que o denunciado Bruno Henrique, de forma deliberada, teria atuado de forma intencional de modo a ser punido com cartão na partida questionada e que Wander Nunes teria contribuído para a ação do irmão ao incentivá-lo a agir de tal maneira, objetivando angariar com isso alguma vantagem financeira”, diz Barbagalo no despacho.

A denúncia foi recebida com base na Lei Geral do Esporte. Na mesma decisão, o juiz:

* rejeitou tornar os dois irmãos e mais sete envolvidos réus por estelionato — segundo o MP, cometido contra as casas de aposta;

* e rejeitou definir medidas cautelares até uma decisão definitiva, como a aplicação de fiança de R$ 2 milhões ou a retenção dos passaportes.

Com isso, os dois lados podem recorrer. Os réus podem questionar a abertura da ação penal, e o Ministério Público, contestar a rejeição da denúncia de estelionato.

Quando forem citados formalmente, Bruno e Wander terão 10 dias para apresentar defesa. De acordo com a investigação, Bruno Henrique teria avisado previamente ao irmão, Wander Nunes Pinto, que provocaria intencionalmente um cartão amarelo durante a partida entre Flamengo e Santos.

Com a informação privilegiada, Wander teria instigado o irmão a levar o plano adiante e repassado a informação a outras pessoas, para que também apostassem em diversas plataformas. O volume elevado e suspeito de apostas levou as casas a bloquearem os pagamentos.

A denúncia do MPDFT inclui os crimes de fraude a resultado ou evento esportivo e estelionato praticado contra as empresas operadoras.

Relembre

Um movimento de apostas fora do normal e direcionadas a cartões para o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, chamou a atenção do mercado de apostas em 1º de novembro de 2023. Na noite daquele dia, o clube do Rio enfrentaria o Santos pelo Campeonato Brasileiro de Futebol.

Três empresas de apostas, as chamadas bets, alertaram a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre o jogo. Chamou a atenção das empresas o fato de que, em uma delas, 98% do volume de apostas para o mercado de cartões estaria direcionado ao recebimento de cartão por Bruno Henrique.

Em novembro de 2024, a PF cumpriu 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça do Distrito Federal, nas cidades do Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Vespasiano (MG), Lagoa Santa (MG) e Ribeirão das Neves (MG).

