O atacante fez quatro jogos e deu duas assistências decisivas para o Grêmio desde sua volta aos gramados Foto: Reprodução/Grêmio O atacante fez quatro jogos e deu duas assistências decisivas para o Grêmio desde sua volta aos gramados (Foto: Reprodução/Grêmio) Foto: Reprodução/Grêmio

Nas últimas quatro partidas, o atacante Ferreirinha mostrou que pode ser uma opção pelos lados do ataque gremista. O jogador está de volta aos gramados após quase 100 dias com uma lesão de distensão grau três no músculo adutor da coxa esquerda. Em seu retorno, o jogador já conta com quatro jogos e duas assistências.

O atacante vem se mostrando como uma peça importante no elenco do clube gaúcho. O seu drible vem se mostrando um ponto diferente de tudo que tem no grupo gremista até o momento.

Ferreira voltou no duelo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. O camisa 10 entrou aos 45 minutos do segundo tempo na Fonte Nova e fez a jogada que acabou em gol de Gustavo Martins garantindo a vitória.

Nos jogos seguintes, ganhou mais minutos em campo. Novamente contra o Bahia, pelo jogo de ida das quartas da Copa do Brasil, e na derrota para o Botafogo, no Brasileiro. Em ambos entrou bem e acabou criando boas chances.

A comissão técnica traçou um planejamento para este retorno. A ideia é usá-lo no segundo tempo para pegar os adversários cansados, já que o camisa 10 ainda não está 100% fisicamente.

