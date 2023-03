Porto Alegre Ativações do circuito brasileiro de skate começam neste fim de semana em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Parte da pista do IAPI foi atualizada com a construção de novos obstáculos. (Foto: PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Porto Alegre recebe a etapa STU National – circuito brasileiro de skate – de 17 a 19 de março no complexo esportivo da Orla do Guaíba. Mas a cidade já entra no clima do esporte neste final de semana. Neste sábado (11) ocorre o Desafio Corrimão da Câmara. Já domingo (12), a pista de skate da Praça do IAPI será entregue à comunidade, revitalizada. O evento integra as comemorações do Mês de Aniversário da Capital.

A parceria da prefeitura com o STU traz para cidade uma série de ativações. O Desafio Corrimão da Câmara, neste sábado, irá reeditar momentos e fotos históricas feitas no tradicional corrimão localizado na Câmara dos Vereadores. A ação está marcada para ocorrer entre 14h e 17h.

A entrega da pista do IAPI (localizada entre a avenida Cristóvão Colombo e a rua Dr. Eduardo Chatier) será marcada com o evento IAPI Legacy, a partir das 13h de domingo. A pista do IAPI, considerada a primeira skate plaza do mundo passou por uma reforma para preservar a história e incentivar o desenvolvimento de uma geração de skatistas.

Além de substituição das pedras danificadas, parte da pista foi atualizada com a construção de novos obstáculos. As melhorias no espaço fazem parte de uma ação conjunta entre prefeitura e as empresas Matriz, Spot e Du99. A parceria ainda prevê a reforma da pista da Restinga.

Ações sociais – Já na próxima semana, serão dois dias em que skatistas profissionais, locais e influenciadores circularão pela cidade visitando os principais e mais históricos picos da cidade. Também haverá um dia dedicado às crianças de um projeto social de skate na pista da Restinga.

Programação

Sábado (11) – Desafio Corrimão da Câmara

14h: Início do Evento

14h30: Cash for tricks

15h30: Reedição de manobras que remetem fotos históricas

17h: Término do evento

Domingo (12) – IAPI Legacy

13h: Abertura do Evento

13h30: Matriz Session

15h: Timeline

16h30: Left vs Right

18h: Monster Fusion

19h: Término do evento

Segunda-feira (13) – Conteúdos em picos históricos de Porto Alegre

10h: Saída do hotel

10h20: Rolé na Praça da Matriz

11h20: Rolé na Praça XV

12h30: Almoço

14h: Visita à Benjamin

15h20: Ida ao viaduto do Nilo

16h30: Término do event

Terça-feira (14) – Conteúdos em picos históricos de Porto Alegre

10h: Saída do hotel

10h20: Visita a Orla do Gasômetro

11h20: Bancos Quadra da Orla

12h20: Almoço

14h: Rolé na praça Itália

15h30: Visita aos bancos de Ipanema

16h30: Término do evento

Quarta-feira (15) – Ação Social na Pista da Restinga

14h: Início do Evento

14h15: Clínica de Skate para crianças de projetos sociais

15h: Quiz sobre Skateboard

15h30: Oficina de Artes para as crianças

16h: Entrega de kit lanche e brindes para as crianças

16h30: Término do evento

Quinta-feira (16) – Yerbah

19h: Início do Evento

20h: Desafios de skate

23h30: Término do evento

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/ativacoes-do-circuito-brasileiro-de-skate-comecam-neste-fim-de-semana-em-porto-alegre/

Ativações do circuito brasileiro de skate começam neste fim de semana em Porto Alegre