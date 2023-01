Política Atos terroristas: Polícia Federal libera 599 por “questões humanitárias” e mantém 527 presos

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2023

Detidos em ginásio, em Brasília, recebem alimentação regular, atendimento de saúde e têm acesso ao celular. (Foto: Reprodução)

A Polícia Federal (PF) informou ter liberado 599 pessoas que foram presas na última segunda (9) durante o desmonte do acampamento golpista instalado em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília. A liberação, segundo a corporação, se deu por razões humanitárias, por se tratarem de idosos, mães com crianças e pessoas com problemas de saúde.

Em relação aos demais presos, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou ter montado uma estrutura de cinco tendas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na Academia de Polícia Federal, para onde os mais de 1,5 mil presos foram levados.

Até a manhã desta terça (10), 243 atendimentos haviam sido realizados, a maioria de casos leves, informou o Samu. A equipe conta com médicos, profissionais de enfermagem e de saúde mental. Houve 30 remoções em ambulância para a Unidade de Pronto Atendimento e o Hospital Regional de Sobradinho, região do DF onde fica a academia de polícia.

Os detidos foram levados para o local em dezenas de ônibus, após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ter determinado a prisão em flagrante de todos que não se retirassem dos acampamentos golpistas, em todo o País.

Na decisão, o magistrado mencionou sete crimes que podem ter sido cometidos pelos militantes contrários ao novo governo, incluindo crimes contra o Estado Democrático de Direito e a soberania nacional. A decisão de Moraes ocorreu horas depois de vândalos terem invadido e depredado o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, que ficam na Praça dos Três Poderes, na tarde do último domingo (8).

De acordo com a PF, há na academia amplo acesso a advogados e defensores públicos. Todos os que ainda se encontram no local deverão ser ouvidos e fichados. Algumas pessoas estão sendo liberadas enquanto outras são encaminhadas para o sistema penitenciário do Distrito Federal. Até o meio da tarde desta terça, 527 pessoas foram mantidas presas, informou a PF em nota.

“Todos estão recebendo alimentação regular (café da manhã, almoço, lanche e jantar), hidratação e atendimento médico quando necessário”, diz o texto.

Mais cedo nesta terça, durante a posse do novo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, Moraes disse que todos os que praticaram, financiaram e incentivaram os atos golpistas de domingo seriam punidos no rigor da lei. “Não achem que as instituições irão fraquejar”, afirmou ele.

Ao contrários do que dizem muitas mensagens em redes sociais, os manifestantes contrários ao novo governo detidos no ginásio da Academia Nacional da Polícia Federal, em Brasília, têm acesso à alimentação, atendimento médico e aos próprios celulares.

A Polícia Federal informou que eles recebem “alimentação regular e atendimento médico, quando necessário”, inclusive com atendimento psicológico. Nas redes sociais, diversos detidos postam vídeos e fotos de dentro do ginásio da corporação.

A PF informou ainda que o grupo é acompanhado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Corpo de Bombeiros, Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em imagens cedidas é possível ver os detidos recebendo marmitas. No vídeo, aparecem ainda pessoas sentadas em cadeiras de praia e com acesso livre ao celular.

Profissionais da saúde estão no local apoiando as ações da Polícia Federal. Na segunda, o Samu montou uma estrutura de cinco tendas para atender os detidos. Até a manhã desta terça, foram registrados 243 atendimentos e 30 pacientes foram levados para Hospital Regional de Sobradinho e para a Unidade de Pronto Atendimento da região.

