Rio Grande do Sul Aumenta para 334 o número de casos confirmados de Covid-19 no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2020

Porto Alegre concentra a maioria dos casos no RS Foto: Divulgação Porto Alegre concentra a maioria dos casos no RS. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul atualizou para 334 o número de casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Sul. O balanço foi divulgado na manhã desta quinta-feria (02).

Porto Alegre lidera a quantidade de ocorrências de Covid-19 no RS, com 208 casos; seguida por Bagé, com 15; Caxias do Sul, com 13; Canoas, com oito; e Torres, com sete.

A doença já atinge pelo menos 53 municípios gaúchos, provocando cinco mortes no Estado.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul