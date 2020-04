Rio Grande do Sul Aumenta para 384 o número de casos confirmados de Covid-19 no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2020

Governador Eduardo Leite em frente ao gráfico do número de casos no Estado. Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

A SES (Secretaria Estadual da Saúde) atualizou para 384 o número de casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Sul, em novo balanço divulgado na tarde desta quinta-feira (2).

Porto Alegre lidera a quantidade de ocorrências de Covid-19 no RS, com 232 casos (227 segundo a Secretaria Municipal de Saúde); seguida por Bagé, com 15; Caxias do Sul, com 13; Gravataí, com nove; Canoas, com oito; e Torres, com sete.

A doença já atinge pelo menos 59 municípios gaúchos, provocando cinco mortes no Estado.

Ficar em casa é a melhor vacina

Reforçando que o distanciamento social é uma das maneiras mais eficazes para reduzir a velocidade de progressão da infecção por coronavírus, o Comitê Científico de Apoio ao Enfrentamento à Pandemia Covid-19 ratificou: “Ficar em casa é a nossa melhor vacina!”. A afirmação foi publicada em uma carta direcionada à sociedade gaúcha, divulgada na quinta-feira (2).

Por outro lado, o comitê entende que algumas pessoas precisam sair de casa para trabalhar ou, eventualmente, ir ao supermercado ou à farmácia. Neste contexto, orientou formas de diminuir a exposição à Covid-19 na rua, além de cuidados gerais com a casa. O objetivo, segundo o grupo de cientistas, é a proteção das pessoas que convivem nas casas e nas comunidades.

Recomendações formuladas pelo Comitê Científico:

1. Na rua

• Mantenha distância mínima de preferência de 2 metros de outras pessoas quando precisar sair de sua casa, incluindo filas de supermercado, farmácia, unidade de saúde etc.

• Sempre que possível, leve consigo um frasco de álcool e limpe a sua mão toda vez que tocar em corrimões, roletas, cartões, dinheiro, elevadores etc.

• Evite permanecer em ambientes fechados, principalmente quando outras pessoas estiverem usando o mesmo espaço. Se puder, entre sozinho no elevador.

• Evite passar a sua mão na boca, olhos, nariz e no rosto.

2. Sempre que puder

• Lave suas mãos com frequência com sabão por pelo menos 20 segundos; ao chegar nos lugares externos à sua residência e sempre que possível.

3. Ao voltar para casa

• Algumas recomendações que precisam ser seguidas para evitar que a sua família seja contaminada.

• Se puder, crie uma “zona de entrada” perto da porta de casa/apartamento. Você pode marcar a área com fita adesiva no chão, parque que ninguém passe por ali, a não ser que você tenha de sair. Se não for possível, tenha pelo menos um local para deixar os sapatos que vieram da rua.

• Na zona de entrada, tenha um lugar para deixar os sapatos e, se possível, também um cesto de roupas e um lugar para deixar suas chaves, carteira e outros objetos que vieram da rua.

• Tome banho, se possível, e coloque uma roupa limpa assim que chegar em casa, colocando a sua roupa imediatamente para lavar e evitando que ela seja manipulada por outras pessoas.

• Limpe bem as sacolas e objetos que trouxe da rua, com água e sabão, água sanitária ou álcool 70 (álcool 70º INPM).

• Lave bem frutas, verduras e embalagens de alimentos antes de guardar.

4. Cuidados gerais com a sua casa

• Mantenha os ambientes arejados. O ar externo apresenta baixa carga viral.

• Exponha roupas e utensílios ao sol. A radiação solar e o vento reduzem o tempo de viabilidade do vírus.

• Limpe frequentemente objetos e superfícies da sua casa.

• Fique em casa! Saia apenas quando for absolutamente necessário.

