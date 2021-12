Rio Grande do Sul Autorizada a pavimentação do acesso ao Cristo Protetor de Encantado, no Vale do Taquari

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2021

O Cristo Protetor tem 43 metros de altura Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Atração turística tem conclusão prevista para o final de janeiro. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Com conclusão prevista para o final de janeiro, o monumento Cristo Protetor, na cidade gaúcha de Encantado (Vale do Taquari), tem a sua estrada de acesso contemplada pelo programa “Pavimenta”, do governo do Rio Grande do Sul. As obras de qualificação estão previstas em convênio assinado entre os Executivos municipal e estadual para as obras de pavimentação da via.

“Com as reformas que realizamos até agora no Estado, hoje temos capacidade de olhar para projetos estratégicos e condições para atender demandas dos gaúchos”, ressalta o governador Eduardo Leite. “Essa é uma conquista da comunidade e que vai além da obra, pois apresenta um relevante impacto, tanto econômico quanto turístico.”

Informações divulgadas pelo Palácio Piratini salientam que a obra em Encantado tem por objetivo principal melhorar as condições de trânsito de veículos no trecho de aproximadamente 2,3 quilômetros que dá acesso ao ponto turístico. Também abrange a construção de um passeio lateral para circulação de pedestres. O investimento é estimado em cerca de R$ 4 milhões.

Além de viabilizar a visitação ao Cristo Protetor, a pavimentação do acesso promete beneficiar moradores de Encantado que trafegam pela estrada vicinal EN-340. Trata-se de uma via rodoviária que conecta comunidades como Sede, Linha Garibaldi e Linha Argola até o município de Capitão.

Monumento

Claramente inspirado no Cristo Redentor do Rio de Janeiro, o monumento a Jesus em Encantado tem 43 metros de altura, superando o seu congênere e impondo-se como o mais elevado do Brasil. Está situado 432 metros acima do nível do mar e pode ser visto de diversos locais em seu entorno.

Ao mesmo tempo, os visitantes poderão subir até a altura que corresponde ao coração da estátua, obtendo assim uma vista panorâmica da cidade de Encantado e do Vale do Taquari em geral, o que representa um atrativo-extra. A construção contou com recursos oriundos da comunidade, por meio da Associação Amigos de Cristo.

Programa

Um dos diversos braços do programa estadual “Avançar”, o “Pavimenta” é realizado em parceria com os municípios para melhorar a infraestrutura rodoviária para turismo e escoamento da produção, além de melhorar a qualidade de vida da população gaúcha.

De acordo com informações oficiais, a iniciativa prevê a aplicação de pelo menos R$ 170 milhões em obras de infraestrutura urbana nas mais variadas regiões do Rio Grande do Sul.

(Marcello Campos)

