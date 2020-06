Rio Grande do Sul Autorizados provadores de roupas em lojas do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2020

Provadores retornam, mas com muitas restrições. (Foto: Reprodução)

Foi publicada a portaria nº 376/2020 da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul que permite a prova de roupas e calçados no comércio gaúcho, ainda que com uma série de restrições. Até então elas eram totalmente proibidas em todos os municípios, em razão da possibilidade de contaminação pelo coronavírus.

Para elaborar o texto, segundo o governo, foram levados em conta os requisitos do Plano de Distanciamento Controlado. Há algumas regras. A principal, a obrigação de higienização das mãos, com álcool em gel 70%, toda vez que o cliente for manusear as vestes.

A loja que abrir os provadores para uso, ainda, precisa seguir normas, como higienizar os provadores com álcool 70% ou desinfetante após cada uso, realizar o controle de acesso aos provadores, a fim de assegurar o distanciamento mínimo, disponibilizar álcool-gel 70% para higienização das mãos do cliente na entrada e na saída do provador. Além disso também é necessário orientar os clientes a permanecerem com a máscara durante a prova de roupas, proibir a prova de peças que entrem em contato com o rosto durante a prova, como camisetas e blusas, e higienizar as roupas após a prova ou a devolução pelo cliente.

Outras medidas são colocar cartazes nos provadores orientando acerca dos cuidados, orientar os clientes a higienizar as mãos antes e depois da prova de calçados e, após, mantê-los em local arejado, sem devolver imediatamente à caixa.

Atividades religiosas

O Distanciamento Controlado estabelecido no Rio Grande do Sul também alterou a rotina em igrejas, templos e centros religiosos. As atividades religiosas, como missas, cultos e sessões, só podem ser realizadas com público nas regiões de bandeira amarela e laranja. E somente com até 25% da capacidade de ocupação dos locais. Nas bandeiras vermelha e preta, fica proibido o acesso presencial.

Os municípios podem estabelecer regramento próprio mais rígido do que o estadual. Nesse caso, passam a valer as especificações da prefeitura. Em Porto Alegre, por exemplo, a ocupação máxima permitida em missas e cultos é de 30 pessoas, independentemente da capacidade do local.

Interdição de frigorífico

A Justiça atendeu a pedido de ação civil pública do Ministério Público do Trabalho (MPT) e determinou a interdição de frigorífico com surto de coronavírus em Caxias do Sul, na serra gaúcha.

Segundo decisão do juiz Marcelo Silva Porto, da 6º Vara de Trabalho de Caxias do Sul, da Justiça do Trabalho, a unidade deve suspender as atividades produtivas pelos próximos 14 dias.

No começo desta semana, eram 22 funcionários contaminados pela doença no frigorífico que fica no distrito de Ana Rech. Na quarta-feira (3), o MPT apresentou à Justiça o pedido de fechamento do local.

A decisão judicial ainda determina que todos os funcionários e terceirizados que façam parte do grupo de risco sejam imediatamente afastados e os colaboradores devem ser testados.

Uma inspeção na unidade está marcada para a próxima quarta-feira (10). O objetivo do trabalho, segundo documento da decisão judicial, é “a verificação das alterações promovidas pela empresa na planta industrial de Ana Rech, devendo ser apresentado relatório, pelo Expert, em até 36h, inclusive e mediante registros fotográficos”.

