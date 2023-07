Economia Avaliada em 700 milhões de reais, faculdade de medicina da Ulbra tem leilão paralisado

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2023

O leilão está sendo contestado por Fernando Pinto Costa, fundador da Universidade Brasil e Uniesp. (Foto: Divulgação/Ulbra)

Vendida no começo do ano passado, quando já estava em recuperação judicial, a Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) está leiloando sua faculdade de medicina, avaliada em cerca de R$ 700 milhões. O ativo, considerado a joia da coroa da instituição de ensino gaúcha, já tem praticamente um dono definido, o fundo Calêndula, ligado ao banco Master.

O fundo, único inscrito no leilão, pretende pagar a faculdade de medicina com os créditos adquiridos, com deságio de cerca de 90%, dos detentores das dívidas da Ulbra, nos últimos anos. Atualmente, o Calêndula é o maior credor da Ulbra, com cerca de R$ 2 bilhões (valor de face) da dívida da instituição de ensino que tem um passivo total estimado em R$ 9 bilhões. Deste total, aproximadamente R$ 5 bilhões são débitos tributários e a outra fatia são dívidas financeiras, trabalhistas e com fornecedores.

No entanto, o leilão que deveria ter sido concluído na terça-feira está paralisado. Isso porque a transação está sendo questionada pelo empresário Fernando Pinto Costa, fundador da Universidade Brasil e Uniesp. Costa foi acusado – e chegou a ser preso – de cometer fraudes envolvendo a venda de vagas de cursos de medicina e no Fies (programa de financiamento estudantil do governo federal), em operações da Polícia Federal, nos últimos anos.

Costa entrou com ação judicial pleiteando o cancelamento do leilão da faculdade de medicina, alegando que é o verdadeiro dono da Ulbra e que a venda do ativo não poderia ser realizada. “Tal deliberação ocorreu sem a anuência, consulta ou concordância dos reais sócios da recuperanda”, diz trecho da petição, protocolada na 4ª Vara de Canoas, no Rio Grande do Sul.

A Ulbra foi vendida em janeiro de 2022 à Rede Evolua, uma empresa que também comprou o colégio Palmares e a escola Equilíbrio, de São Paulo. Estas duas aquisições ainda não foram quitadas integralmente.

A Evolua é controlada por Carlos Melke, advogado que foi braço direito de Costa por mais de 20 anos. Como o empresário estava impedido legalmente de assinar documentação como comprador da Ulbra devido às acusações da Polícia Federal, Melke assumiu essa tarefa. Ocorre que o empresário e seu advogado tiveram desentendimentos e romperam relações. Melke continuou a tocar a operação na Ulbra, em conjunto com o Master, instituição financeira especializada em comprar empresas em crise, segundo fontes.

Costa, fundador da Universidade Brasil, afirma na petição que a Ulbra foi adquirida por R$ 40 milhões e que esses recursos vieram de um financiamento de R$ 60 milhões, cujo garantidor do empréstimo foi seu filho, Sthefano Pinto da Costa. O empréstimo veio da gestora WNT Capital, que tem entre seus cotistas o banco Master, seu dono Daniel Vorcaro, entre outros investidores.

Na ação, o empresário alega ainda que, em 16 de fevereiro de 2022, a Rede Evolua celebrou um memorando de entendimento (MOU), no qual Costa e Melke (ex-advogado de Costa) figuram como intervenientes anuentes. “O senhor Fernando [Costa] vem a ser o controlador final da Uniesp, no nível da pessoa física, que adquiriu a Aelbra [controladora da Ulbra] e figura como interveniente anuente no MOU”, diz o texto da petição

A aquisição da Ulbra faz parte de um projeto que começou a ser desenhado há cerca de quatro anos, com a participação de Costa, Melke e Master. Além deles, o empresário Nelson Tanure demonstrou interesse, mas acabou não entrando no negócio. O plano previa a aquisição de faculdades de medicina em crise financeira. Na época, havia cerca de oito instituições de ensino nessa situação – uma delas era a universidade gaúcha.

Fundada há 50 anos, a Ulbra enfrenta dificuldades há mais de duas décadas. Entre 1999 e 2009, perdeu o certificado de filantropia o que a levou a acumular passivos tributários. Em paralelo, houve acusações de gestão fraudulenta.

A polêmica mais recente ocorreu há dois meses, envolvendo a tentativa da Ulbra, já sob a gestão dos novos donos, de abrir quase 1 mil vagas de medicina via liminar e sem qualquer aval do MEC. A União conseguiu derrubar a medida antes do início das aulas.

Procurados pela reportagem, a Aelbra [mantenedora da Ulbra] informou que “refuta todas as alegações” de Costa. Em nota, diz ainda que “todas as acusações foram tecidas por uma pessoa totalmente alheia à recuperação judicial e que, por haver sido investigada e presa recentemente, busca retornar ao mercado com a repetição de práticas passadas, totalmente rejeitadas pelos novos controladores da Aelbra. Por quanto mais não sejam absurdas as colocações feitas, o histórico de fraudes desse agente já o afastaria de qualquer negócio com a Aelbra.”

O Master informou não ter envolvimento no litígio em questão, Costa não quis comentar e Tanure diz que não participa do projeto da Ulbra.

