Por Redação O Sul | 10 de março de 2020

O banco de leite do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, em Porto Alegre, está com os seus estoques abaixo do necessário para suprir as necessidades dos bebês prematuros do setor de neonatologia. Lactantes interessadas em ser doadoras podem entrar em contato com a instituição, na avenida Independência nº 661 (esquina com rua Garibaldi). O telefone é (51) 3289-3334.

