Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2022

O incêndio ocorreu na rua Lima e Silva, no bairro Cidade Baixa. Foto: Reprodução O incêndio ocorreu na rua Lima e Silva, no bairro Cidade Baixa. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um incêndio atingiu um estabelecimento comercial que atua como bar na Cidade Baixa, em Porto Alegre, na madrugada desta segunda-feira (21). Ninguém ficou ferido. A causa do fogo ainda é desconhecida.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das Conforme 2h e se alastraram rapidamente no Boteco Dona Neusa. Os principais danos foram nos fundos do prédio que abriga o bar, na rua Lima e Silva.

As chamas foram contidas por volta das 2h30 da manhã, antes que se espalhassem para prédios vizinhos. O Corpo de Bombeiros manteve uma equipe no local até o início da manhã para realizar o rescaldo. Ainda não se sabe o que motivou as chamas.

O estabelecimento comercial estava fechado desde o início da pandemia. Um inquérito policial deve ser aberto para investigar o incêndio. Caberá à Polícia Civil decidir se há necessidade de realização de perícia.

