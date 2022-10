Geral Biden diz que Putin “calculou mal” a capacidade das tropas russas de ocupar a Ucrânia

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2022

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deu a declaração após o recente bombardeio de alvos civis na Ucrânia. (Foto: Reprodução/Twitter)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou em uma entrevista à CNN que acredita que o presidente russo, Vladimir Putin, embora seja racional, “calculou mal” a capacidade de seus militares de ocupar o território ucraniano. As declarações do presidente americano vieram após o recente bombardeio de alvos civis na Ucrânia – ordenado por Putin em retaliação à explosão que atingiu a ponte que une o território russo à Crimeia –, sinalizando uma escalada na guerra.

“Acho que ele é um ator racional que claramente calculou mal”, disse Biden ao apresentador Jake Tapper, em trechos divulgados pela emissora da entrevista que foi ao ar na noite desta terça-feira.

No entanto, apesar de afirmar que Putin é uma pessoa racional, Biden também disse que sua justificativa para a guerra pareceu “irracional” e “ridícula”, referindo-se ao discurso do presidente russo ao lançar a ofensiva contra o território ucraniano em fevereiro.

“O discurso e seus objetivos não eram racionais. Acho que ele pensou que seria recebido de braços abertos, que este era o berço da Mãe Rússia em Kiev, e nisso ele fez um cálculo completamente errado”m continuou Biden.

A entrevista ocorreu algumas horas após Biden participar virtualmente de uma reunião de emergência com membros do G7 – grupo que reúne os Estados Unidos e seis das maiores economias do mundo – e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para discutir um reforço das defesas aéreas da Ucrânia em meio aos novos bombardeios russos. Na ocasião, o G7 declarou apoio “pelo tempo que for necessário” para que o governo ucraniano mantenha sua “soberania e integridade territorial”.

O humor de Putin tem sido objeto de muito debate depois que o presidente russo sofreu uma série de recentes reveses militares em território ucraniano. Biden alertou na semana passada que o mundo corre o risco de um “Armagedom” em um comentário incomumente direto sobre os perigos das ameaças veladas de Putin de usar armas nucleares em sua tentativa de anexar partes da Ucrânia.

Escudo antiaéreo

A série de bombardeios russos às cidades ucranianas desde segunda-feira puseram o debate sobre um apoio militar mais amplo do Ocidente à Ucrânia de volta na mesa. Nesta terça-feira, em reunião com o G7, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu ajuda para a criação de um “escudo antiaéreo” na Ucrânia, com o envio de mais armas para se proteger dos mísseis russos. No entanto, os fatos contrariam as expectativas: nenhum mecanismo de defesa aérea é capaz de proteger totalmente um território desse tipo de ataque.

De acordo com Kiev, os militares russos dispararam só na segunda-feira 84 mísseis, 43 deles de cruzeiro. Do total, 56 projéteis foram interceptados pela defesa aérea ucraniana. Nesta terça, foram lançados 29 mísseis, ainda segundo a Ucrânia, que não disse quantos conseguiu interceptar. Os números mostram tanto a capacidade quanto a vulnerabilidade do país. As informações são da agência de notícias AFP.

