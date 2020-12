Brasil Biografia do músico João Gilberto escrita pelo pesquisador Zuza Homem de Mello deve ser lançada em 2021

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2020

Um dos capítulos terá como foco a vida do artista em Porto Alegre, durante oito meses de 1955. (Foto: Reprodução)

Considerado um dos criadores do gênero bossa nova e – junto com Tom Jobim – o músico brasileiro mais influente dentro e fora do Brasil, o baiano João Gilberto (1931-2011) é tema de uma biografia que deve ser lançada pela editora Companhia das Letras no segundo semestre de 2021. A obra tem como autor o jornalista e pesquisador paulista Zuza Homem de Mello, que morreu em outubro, aos 87 anos, pouco tempo após concluir o texto.

A obra, agora sob coordenação de Ercília Lobo, viúva de Zuza, aborda diversos aspectos da vida e da obra do gênio polêmico que, com sua voz e violão, revolucionou a música popular produzida no País e se tornou referência para diversas gerações de colegas desde o final da década de 1950, quando entregou ao planeta a canção “Chega de Saudade” e o disco homônimo, verdadeiros marcos na história cultural moderna.

Em destaque, as diferentes fases na trajetória de João Gilberto, desde a infância e a adolescência em Juazeiro (BA), de onde saiu aos 18 anos, as primeiras tentativas de carreira em um Rio de Janeiro ainda dominado pelo samba-canção na primeira metade da década de 1950 e os seus “exílios” em Diamantina (MG) e Porto Alegre (RS), antes do retorno à Cidade Maravilhosa, de onde se projetaria para o mundo.

“Exílio gaúcho”

A estadia prolongada (cerca de oito meses em 1955) na capital gaúcha, três anos antes da fama com a bossa nova e das colaborações com Tom Jobim, Vinícius de Moraes e outros personagens, deve ser alvo de um capítulo específico do livro.

Trazido “a tiracolo” pelo amigo e também músico Luís Telles, João morou no célebre Hotel Majestic, localizado na Rua da Praia e cujo prédio daria lugar, décadas depois, à Casa de Cultura Mario Quintana.

A elaboração desse trecho da biografia contou com a colaboração do jornalista e pesquisador Marcello Campos, do jornal “O Sul”, que contribuiu com informações históricas para Zuza Homem de Mello: a vivência no bairro Cidade Baixa, a interação com outros músicos e aspectos curiosos da passagem do então “Joãozinho” pela noite da cidade.

Trecho inédito

Confira, a seguir, um trecho inédito da biografia de João Gilberto, ainda sem título, reproduzida pelo jornal “O Estado de S. Paulo”:

“(…) Eu recordo nitidamente. Descia a rua Manoel da Nóbrega em uma perua Dodge 51, verde com capota branca, modelo “saia-e-blusa”. Estava chegando ao Monumento das Bandeiras do Brecheret, quando ouvi no rádio: não acreditei, fiquei estático, no duro mesmo. Encostei o carro na guia para escutar direito até o fim, sem perder nada. Estava ouvindo João Gilberto pela primeira vez. A cena se passa na minha memória até hoje. Fiquei sabendo que os grandes, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Edu Lobo, Marcos Valle, Elis Regina, Dori Caymmi, enfim, todos os dessa geração também se lembram desse seu momento.”

(Marcello Campos)

