Bogotá decreta toque de recolher para evitar aglomeração durante a final do futebol colombiano

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2020

O transporte público na capital e o consumo e venda de bebida alcoólicas estarão suspensos até a tarde da segunda-feira.

Bogotá, na Colômbia, decretou toque de recolher e proibiu o consumo de bebidas alcoólicas entre a noite deste domingo (27) e a tarde da segunda-feira (28), quando acontecerá a final do campeonato de futebol colombiano.

A prefeita da capital, Claudia López, informou que as restrições de circulação começam a valer a partir da meia-noite deste domingo e seguem até às 16h de segunda-feira, de acordo com a agência de notícias France Presse.

O consumo e a venda de bebidas alcoólicas também estão proibidas da meio-dia às 18h de segunda-feira. Já o transporte coletivo será suspenso já a partir das 18h locais (20h pelo horário de Brasília) deste domingo, quando começa a partida entre Santa Fé e América de Cali no estádio El Campín, em Bogotá.

“Estamos em um momento de pandemia, em um momento difícil em que não podemos baixar a guarda”, disse Lopez, segundo a France Presse. O toque de recolher em Bogotá foi informado um dia após a cidade assistir a uma grande festa de boas-vindas ocorrida durante a chegada à capital do time de Cali.

Esta e a primeira vez que uma final do campeonato colombiano não terá a presença do público. Bogotá, com quase oito milhões de habitantes, é o principal foco de infecções da Covid-19 no país, com mais de 28% do total de casos registrados.

Medidas semelhantes estão sendo aplicadas nas principais cidades da Colômbia, afetando mais de 15 milhões de pessoas, em meio ao aumento na velocidade de contágio do novo coronavírus devido às festividades de dezembro.

A Colômbia tem mais de 1,5 milhões de infecções pela Covid-19 e quase 42 mil mortes. Em outubro, o país se tornou o oitavo no mundo a ultrapassar 1 milhão de casos.

