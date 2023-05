Porto Alegre Boletos de abril do Dmae têm prazo de vencimento prorrogado

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2023

Conta pode ser paga até 27 de maio, devido a mudança no sistema comercial. (Foto: Luciano Lanes/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os boletos de abril do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) de Porto Alegre terão o seu prazo de vencimento ampliado, por causa de uma mudança no sistema comercial. Em vez do período original de 5 a 16 de maio, o valor pode ser pago até o dia 27. A medida também se aplica ao débito em conta.

Equipes dos postos de atendimento e dos canais digitais constataram, recentemente, um aumento na procura pela segunda via do “doc” para ambas as modalidades de pagamento. Por esse motivo, diretor-geral do órgão, Maurício Loss, ressalta que não há motivo para preocupação: “As datas foram alteradas justamente por causa dessa troca de sistema”.

– Contas que possuem débito automático serão cobradas normalmente.

– Guias enviadas pelo correio ou e-mail também terão a data de vencimento modificada.

– Para os clientes que não receberem a conta, é possível obter no site do Dmae a versão atualizada.

Online

– Telefone 156 (opção 2).

– Site: prefeitura.poa.br/dmae.

– Chat: centraldmae.procempa.com.br/chat.

– Aplicativo: 156+POA.

– E-mail: dmae@dmae.prefpoa.com.br.

– WhatsApp: (51) 9332-8170.

Presencial

– Posto Centro (rua José Montauri nº 159), das 8h30min às 16h30min.

– Leste (rua Cristiano Fischer nº 2.402), das 8h30min às 16h30min.

– Posto Zona Norte: central Tudo Fácil no Shopping Bourbon Wallig (avenida Assis Brasil nº 2.611), de segunda a sexta-feira (10h-20h) e aos sábados (10h-14h).

Qualidade

Após diversas reclamações sobre forte gosto e odor na água que chega às casas dos porto-alegrenses, o Dmae informou nesta semana que a situação está normalizada. De qualquer forma, a garantia é de que as alterações não causam riscos à saúde.

“Foram realizadas diversas análises, sem constatar floração de algas no manancial próximo aos pontos de captação, confirmando a hipótese de que chuva tenha carregado sedimentos dos leitos dos afluentes do Guaíba, contribuindo assim para a alteração”, frisou o órgão. “Continuamos dosando o dióxido de cloro durante 24 horas por dia e o tempo seco também ajudou.”

“Nosso radar de monitoramento é feito por meio de canais de atendimento ao cliente. Por isso, sempre reforçamos que o consumidor tem que acionar o Dmae em qualquer evento adverso, para que possamos agir com rapidez e minimizar os impactos”, reitera o diretor-geral do departamento, Maurício Loss.

(Marcello Campos)

