Economia Bolsa ensaia alta, mas volta a cair; dólar reduz valorização

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2020

Moeda americana chegou a bater em R$ 4,50, mas reduziu o ritmo Foto: Marcos Santos/USP Imagens O dólar, que superou os R$ 4,50 pela manhã, reduziu o movimento de alta e sobe 0,1%, a R$ 4,456. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) Foto: Marcos Santos/USP Imagens

O índice Ibovespa ensaiou se firmar acima dos 106 mil pontos, com ganhos em torno de 0,5% na tarde desta quinta-feira (27), após cair mais de 2% no período da manhã, mas depois voltou a registrar resultado negativo, devido à piora dos índices de ações em Nova York, em queda na casa de 2%, e especialmente do petróleo, com o Brent recuando em torno de 3,5%. A moeda americana chegou a bater em R$ 4,50, mas reduziu o ritmo de alta e voltou ao nível de R$ 4,47.

Às 15h50, o principal índice da B3 cedeu 0,19%, a 105.516,72 pontos, com oscilção entre mínima de 103.222,72, pela manhã, e máxima a 106.656,32 pontos. No mesmo horário, Petrobras ON caía 0,90% e a PN cedia 0,65%.

Após chegar a bater em R$ 4,50, o dólar diminuiu o ritmo de alta e chegou a voltar ao nível de R$ 4,45, mas às 16h, tinha alta de 0,85%, cotado a R$ 4,4784.

