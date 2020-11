Política Bolsonaro cumprimentará novo presidente dos Estados Unidos “na hora certa”, afirma o vice-presidente Hamilton Mourão

9 de novembro de 2020

"Eu julgo que o presidente está aguardando terminar esse imbróglio aí de discussão se tem voto falso, se não tem voto falso, para dar o posicionamento dele", disse Mourão. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Sem citar o nome de Joe Biden, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta segunda feira (09) que acredita que o presidente Jair Bolsonaro aguarda o resultado oficial da eleição americana para cumprimentar o presidente eleito dos Estados Unidos.

“Eu julgo que o presidente está aguardando terminar esse imbróglio aí de discussão se tem voto falso, se não tem voto falso, para dar o posicionamento dele. É óbvio que, na hora certa, o presidente vai transmitir os cumprimentos do Brasil a quem for eleito”, disse o vice.

O governo brasileiro ainda não se manifestou sobre a vitória do democrata. Na opinião de Mourão, a posição é “prudente”, considerando que o pleito americano é diferente do Brasil. O vice-presidente revelou ainda que, com o reconhecimento do resultado, o Brasil poderá estabelecer o “novo relacionamento” com o governo americano.

“É uma questão prudente. Acho que essa semana define essas questões que estão pendentes, aí a coisa volta ao normal e a gente se prepara para o novo relacionamento que precisa ser estabelecido”, encerrou Mourão.

