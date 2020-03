Mundo Bolsonaro deve jantar com Donald Trump na Flórida, dizem fontes

6 de março de 2020

Presidente de Brasil (D) e EUA devem ter breve encontro na residência de Mar-a-Lago neste sábado Foto: Alan Santos/PR Presidente de Brasil (D) e EUA devem ter breve encontro na residência de Mar-a-Lago neste sábado. (Foto: Alan Santos/PR) Foto: Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro deve jantar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a visita não oficial do brasileiro à Flórida, informaram fontes na quinta-feira (05).

O encontro deve ocorrer neste sábado (07), na residência de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida. Interlocutores do Planalto já haviam antecipado essa possibilidade, mas fontes em Washington confirmaram o encontro.

Há a expectativa de que Trump e Bolsonaro assinem acordos na área militar – inclusive, o presidente brasileiro visitará a sede do Comando Militar do Sul dos EUA na viagem.

A Casa Branca deve anunciar oficialmente o encontro nesta sexta-feira. Será o primeiro jantar com os dois presidentes – eles se encontraram em março no ano passado, em Washington, e depois em junho, no Japão, no encontro do G-20, mas não jantaram juntos. Também houve um breve encontro entre os dois durante a Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidos), em Nova York, em setembro.

Viagem de Bolsonaro

O presidente Bolsonaro viaja na manhã deste sábado para uma agenda de quatro dias na Flórida. O encontro com Trump deve ocorrer ainda no primeiro dia de viagem, e no dia seguinte o brasileiro deve visitar o Comando Militar do Sul.

Na segunda-feira (09), Bolsonaro participará do Seminário Empresarial Brasil-Estados Unidos e deve se encontrar com a comunidade brasileira na Flórida em um auditório de Miami. No dia seguinte, ele participa da Conferência Internacional Brasil-Estados Unidos e visita a fábrica da Embraer antes de retornar ao Brasil.

