Bolsonaro dorme no palácio do governo de São Paulo; saiba o que o ex-presidente foi tratar com o governador paulista

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2023

Governador (D) diz que trata-se de uma visita de amigos. (Foto: Reprodução/Twitter)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou a noite dessa quinta-feira (1º), no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, a convite do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de quem é aliado político. Durante coletiva de imprensa, Tarcísio disse apenas que trata-se da visita de um amigo.

“O ex-presidente é meu amigo. Então, é uma visita de amigos. Ele tem uma questão pessoal pra resolver em São Paulo. É um grande amigo, por quem eu tenho uma gratidão profunda. Sou muito grato por todas as portas que ele abriu pra mim”, afirmou o governador, sem dar mais detalhes.

Segundo a assessoria de Bolsonaro, o ex-presidente tem outros compromissos na capital paulista. Nessa quinta, ele passou por uma consulta médica e assistiu ao jogo do São Paulo contra Sport pela Copa do Brasil, no estádio do Morumbi, na zona sul da cidade. Depois da partida, Bolsonaro dormiu no palácio.

Foi a primeira visita de Bolsonaro à sede do governo paulista neste ano. Em 2022, durante a campanha pela reeleição, o então presidente foi recebido no palácio com tapete vermelho pelo tucano Rodrigo Garcia (PSDB), que também não conseguiu se reeleger. Na época, Garcia declarou apoio a Tarcísio e Bolsonaro e apresentou a eles o Bandeirantes, antes ocupado por João Doria.

O encontro com Tarcísio ocorreu somente na parte da tarde dessa quinta, sem atendimento à imprensa. Na agenda do governador havia apenas compromissos de governo, como reuniões com secretários e uma coletiva de imprensa.

Nesta sexta (2) pela manhã, Bolsonaro acompanhará o governador na cerimônia de formatura de cadetes Academia de Polícia Militar do Barro Branco, na zona leste da capital. Assim como fez quando presidente, Bolsonaro segue prestigiando eventos militares e redutos eleitorais onde tem força.

No início de maio, Bolsonaro e seu ex-ministro de Infraestrutura participaram juntos da Agrishow, principal feira de tecnologia agrícola da América Latina, realizada em Ribeirão Preto, no interior paulista. A dupla, que foi recebida por uma multidão, usou o evento para reforçar parte do discurso ideológico que os elegeu, como “tolerância zero” contra invasões de terra pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST).

Manter presença forte em São Paulo é uma das metas do bolsonarismo e, consequentemente, do PL, seu atual partido. O presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, pretende investir pesado para eleger prefeitos nos municípios com mais de 200 mil eleitores do Estado, com destaque para Ribeirão Preto e Franca. A intenção é formar uma espécie de cinturão de direita paulista que dê sustentação ao projeto nacional, de 2026.

Durante a tarde dessa quinta-feira, Bolsonaro deu entrada no Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, para fazer exames de ultrassom e tomografia. De acordo com o estabelecimento, o ex-presidente deixou o local por volta das 16h e está sendo acompanhado pelo médico-cirurgião Antonio Macedo.

