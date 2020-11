Brasil Bolsonaro faz passeio de moto e conversa com a população no litoral paulista

1 de novembro de 2020

Presidente está hospedado em Guarujá, onde deve passar o feriado. (Foto: Reprodução/ Youtube Carlos Bolsonaro)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deixou o Forte dos Andradas, em Guarujá, no litoral de São Paulo, para fazer um passeio de motocicleta pela cidade na tarde do sábado (31). Ele chegou à Baixada Santista na sexta-feira (30) para aproveitar o feriado de Finados.

De acordo com a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República, não há previsão de compromissos oficiais durante o período. O presidente está hospedado no Hotel de Trânsito da Fortaleza, sede da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea. Um esquema de segurança foi montado no entorno do local.

Por volta das 16h, Bolsonaro deixou o forte e fez uma breve parada no Canto do Tortuga e chegou a descer da moto por cerca de 10 minutos. No local, tirou foto e conversou com a população.

De lá, o presidente saiu em direção a uma padaria no bairro Jardim Las Palmas, onde tomou café e novamente tirou foto com moradores, sempre sem máscara de proteção.

No retorno ao Forte dos Andradas, já por volta das 18h, o presidente também foi abordado por pessoas que aguardavam do lado de fora para encontrá-lo e recebido sob os gritos de “mito”. Bolsonaro permaneceu no local por cerca de uma hora e, às 19h, entrou no forte.

Em todo o Estado de São Paulo, o uso de máscaras de proteção é obrigatório em espaços públicos para evitar o contágio do novo coronavírus. Quem descumprir o decreto está sujeito à multa. de R$ 500. No fim de julho, o presidente anunciou que estava curado da Covid-19.

Sétima visita

Essa é a sétima vinda de Bolsonaro à Baixada Santista como presidente. Durante o mandato, ele visitou a região durantes os feriados de Páscoa e da Proclamação da República em 2019.

Já em janeiro de 2020, o presidente esteve durante cinco dias na região, onde também participou da inauguração do Pronto Socorro da Santa Casa de Santos. Durante o carnaval, Bolsonaro também ficou hospedado no Forte dos Andradas em Guarujá.

Em setembro deste ano, o presidente ganhou o título de cidadão vicentino e visitou a Ponte dos Barreiros, em São Vicente. Bolsonaro também visitou a região durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida, em outubro.

Maia

A Procuradoria-Geral da República (PGR) reabriu uma investigação sobre supostos pagamentos da empreiteira OAS ao presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ). O inquérito corre em sigilo e investiga supostos repasses de caixa dois da OAS a Maia, com base na delação premiada de funcionários do setor de contabilidade paralela da empreiteira.

Em setembro do ano passado, o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, decidiu arquivar trechos da delação premiada do ex-presidente da OAS Léo Pinheiro que mencionavam o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Humberto Martins, o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), José Múcio Monteiro, e um dos irmãos do presidente do STF, ministro Dias Toffoli.

Os quatro pedidos de arquivamento foram feitos por Raquel Dodge, antes dela deixar o comando da PGR. Na época, segundo apurou a reportagem, ela alegou ao Supremo que, nesses casos, não havia elementos suficientes para justificar a abertura de uma investigação.

