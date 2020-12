Rio Grande do Sul Bolsonaro inaugurou o eixo principal da nova ponte do Guaíba, em Porto Alegre, e 27 quilômetros de duplicação da BR-116 em Barra do Ribeiro

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2020

Presidente da República mencionou o fato de as obras não terem começado no seu governo. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

Em visita ao Rio Grande do Sul na manhã desta quinta-feira (10), o presidente Jair Bolsonaro inaugurou o trecho já concluído da nova ponte do Guaíba, em Porto Alegre, e de 27 quilômetros da obra de duplicação da rodovia federal BR-116 em Barra do Ribeiro (Costa Doce). Ele estava acompanhado de integrantes do governo e de autoridades locais como o governador Eduardo Leite e do prefeito da capital gaúcha, Nelson Marchezan Júnior.

No caso da nova ponte do Guaíba, a estrutura está 95% finalizada. Com 12,3 quilômetros de extensão, a estrutura foi liberada para o tráfego no vão principal e em três das alças de acesso: uma no sentido Porto Alegre-Litoral Norte, outra no sentido Porto Alegre-Região Sul e outra da Região Sul ao Centro da Capital. Para seguir em outras rotas, ainda será preciso usar a ponte antiga.

A estimativa é de que 50 mil veículos utilizem a travessia diariamente. Com isso, deverão ser reduzidos os congestionamentos na entrada da Capital, agravados pela necessidade de içamento ou falhas mecânicas do vão móvel da antiga ponte, construída na década de 1950.

Com uma estrutura em elevada, a nova ponte tem vão principal com 28 metros de largura e 40 metros de altura em relação ao nível da água, o que permitirá a travessia do Delta do Jacuí sem interrupções do tráfego de veículos sobre a ponte para a passagem de navios.

“Essa é uma das obras mais significativas para a logística gaúcha, dentre as realizadas recentemente pelo Executivo federal. Ela não começou no nosso governo, mas vamos terminar todas as que forem possíveis de serem terminadas”, declarou Bolsonaro na solenidade. Durante o seu discurso, ele também abordou temas como a inflação e o tratamento contra o coronavírus.

“É bom demais ver essa ponte sendo entregue. É como se fosse um filho nascendo”, acrescentou o ministro da Infraestrutura. “Vamos conectar o Rio Grande do Sul com o resto do mundo. Vamos ter anos maravilhosos em infraestrutura.”

Duplicação da BR-166

Depois, Bolsonaro e Freitas também participaram na BR-116, em Barra do Ribeiro, da liberação de 27 quilômetros da duplicação da rodovia federal, chegando a quase 60% de conclusão das obras entre Porto Alegre e Pelotas.

No local, Bolsonaro cumprimentou policiais rodoviários federais, apoiadores e acenou para caminhoneiros que passavam pela estrada. O presidente também dirigiu um Camaro da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e posou para fotos.

Encontro com o governador

O governador Eduardo Leite se reuniu com o presidente momentos antes da inauguração da nova ponte do Guaíba. “No trajeto até a obra, conversamos sobre a vacina contra o coronavírus e pude renovar a convicção de que o ministro da Saúde [Eduardo Pazuello] vai liderar o processo e disponibilizar as vacinas aprovadas pela Anvisa [Agência Nacional de Vigilância Sanitária]”, disse o governador.

“Inauguramos a nova ponte do Guaíba. Uma das obras mais importantes do RS não só pela ligação da Região Metropolitana com o Sul do Estado, mas também por melhorar a logística, junto com a duplicação da BR-116, de tudo que se produz na Metade Norte até o porto de Rio Grande”, destacou Leite no seu discurso na solenidade.

“Em um ano tão desafiador, a entrega de uma obra como essa é importante para renovarmos a confiança no futuro e em um RS melhor para vivermos. Além disso, temos perspectivas de novas inaugurações, início de obras e licitação de outras, que confirmam as boas expectativas para 2021”, prosseguiu. Após cumprir a agenda no Rio Grande do Sul, Bolsonaro retornou a Brasília à tarde.

(Marcello Campos)

