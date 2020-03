Economia Bovespa reabre após interromper negócios, mas segue despencando; dólar opera acima de R$ 4,70

Por Redação O Sul | 9 de março de 2020

Mercado financeiro vive dia de alta no dólar e queda na bolsa. Foto: Marcos Santos/USP Imagens Mercado financeiro vive dia de alta no dólar e queda na bolsa. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) Foto: Marcos Santos/USP Imagens

O dólar segue disparando nesta segunda-feira (9) mesmo com a intervenção do BC (Banco Central). O risco-País tem alta recorde e os juros futuros sobem. A Bolsa brasileira abriu o dia em forte queda, atingindo retração de 10%, nível que fez com que se acionasse o chamado circuit breaker, que leva à suspensão do pregão. Foi a primeira suspensão desde o episódio conhecido como “Joesley Day”, em maio de 2017, e sexto da história. Após uma pausa de 30 minutos, o Ibovespa retomou as negociações em queda de 9,72% por volta das 14h11, a 88.475 pontos, menor patamar desde dezembro de 2018. As ações da Petrobras caem cerca de 21%. Já o dólar opera em alta nesta segunda, chegando a bater pela 1ª vez R$ 4,79.

O Ibovespa, principal indicador da Bolsa brasileira, já iniciou o pregão abaixo dos 90 mil pontos, acompanhando o exterior. Na Ásia e Europa, os principais índices de ações derretem.

Petrobras

Entre os maiores tombos do dia, as ações da Petrobras chegaram a desabar mais de 25%, acompanhando o tombo da cotação do petróleo.

Segundo dados da Economatica, a petroleira perdeu em poucas horas mais de R$ 67 bilhões em valor de mercado. Por volta das 13h, a estatal estava avaliada na B3 em R$ 239,5 bilhões, contra um valor de R$ 306,9 bilhões no fechamento dos mercados na sexta-feira (6).

Até então, a maior perda de valor de mercado em um dia na história da companhia foi a registrada no dia 24 de maio de 2018, quando a petroleira perdeu R$ 47,2 bilhões, em meio à greve dos caminhoneiros e críticas à política de preços de combustíveis da companhia que culminaram na saída de Pedro Parente da presidência da Petrobras.

Os preços do petróleo, desabaram mais de 30% nesta segunda-feira, para perto de US$ 30, na maior queda diária desde a Guerra do Golfo (1990 e 1991), atingindo mínimas que não eram registradas desde fevereiro de 2016.

Na sexta-feira, o Ibovespa fechou em queda de 4,14%, a 97.966 pontos – menor patamar de fechamento desde 27 de agosto, acumulando queda de 15,28% no ano.

