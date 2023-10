Brasil Brasil já tem 37 mil pessoas com mais de 100 anos

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2023

O Brasil já tem 37.814 pessoas com mais de cem anos de idade. Destes, 27.244 são mulheres. Os dados são do Censo 2022, divulgados nessa sexta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A publicação mostra um País mais envelhecido e feminino. A população com 65 anos ou mais cresceu 57,4%. A maior concentração dos centenários está na cidade de São Paulo (SP), seguida por Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Salvador (BA). No ano passado, o total de residentes com 65 anos ou mais de idade no Brasil chegou a 10,9% da população, ou 22.169.101 pessoas. Em 2010, esse percentual era de apenas 7,4% da população.

Ao todo, 16.317 pessoas com 100 ou mais anos de idade moram no Nordeste. A Bahia lidera o ranking, e o estado de São Paulo vem em segundo lugar. A Região Sul do País, que tem no Rio Grande do Sul o estado com maior proporção de idosos do Brasil, reúne 3.502 centenários.

As localidades com idade mediana mais alta, com metade da população entre 50 e 53 anos, estão concentradas no Sul do País. Das dez cidades com maior índice, nove estão no Rio Grande do Sul e uma em São Paulo: Coqueiro Baixo (RS), União da Serra (RS), Santa Tereza (RS), Turmalina (SP), Coronel Pilar (RS), Porto Lucena (RS), Três Arroios (RS), Floriano Peixoto (RS), Guabiju (RS) e Porto Vera Cruz (RS).

