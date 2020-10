Brasil Brasil passa dos 145 mil mortos pela pandemia

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2020

o total, 4.880.523 pessoas foram infectadas; 86,7% se recuperou. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA)

O Brasil bateu a marca de 145 mil mortes em função da pandemia do novo coronavírus. Entre quinta e sexta-feira, foram 708 novos registros de vidas perdidas para a covid-19, totalizando 145.388. Até ontem, o total de vítimas fatais da pandemia estava em 144.680. Outros 2.424 óbitos estão em investigação.

Os dados estão na atualização diária do Ministério da Saúde, divulgados pela pasta no início da noite da sexta-feira (2). O órgão consolida informações enviadas pelas secretarias estaduais de saúde de todo o país.

Conforme o balanço, o total de casos de covid-19 atingiu 4.880.523. Entre ontem e hoje, as secretarias de saúde acrescentaram às estatísticas 33.431 novos diagnósticos positivos da doença. Até ontem, o painel do Ministério da Saúde marcava 4.847.092 casos desde o início da pandemia.

Ainda há 502.542 casos em acompanhamento. De acordo com o Ministério da Saúde, outras 4.232.593 pessoas já se recuperaram da doença.

Os estados com mais mortes são São Paulo (35.956), Rio de Janeiro (18.665), Ceará ( 9.047), Pernambuco (8.299) e Minas Gerais (7.502). As Unidades da Federação com menos óbitos são Roraima (659), Acre (664), Amapá (713), Tocantins (957) e Mato Grosso do Sul (1.326).

Indígenas

O total de casos confirmados da doença entre indígenas chega a 34.608, de acordo com levantamento feito por uma frente formada exclusivamente para acompanhar o avanço do vírus. Na última atualização do balanço, também são informadas 836 mortes de pacientes infectados pelo novo coronavírus. A frente, da qual participam entidades como a Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil) e a Coiab (Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira), informa que foram identificadas transmissões e óbitos em 158 dos 305 povos indígenas que vivem no país. Ou seja, as contaminações já atingiram a maioria (51%).

