Esporte Brasil vence a Suíça e garante vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo 2022

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2022

Casemiro foi o autor do gol da vitória do Brasil contra a Suíça Foto: Lucas Figueiredo/CBF Casemiro foi o autor do gol da vitória do Brasil contra a Suíça. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Sem mostrar o mesmo futebol da estreia e com gol anulado, a seleção brasileira conquistou a vitória por 1 a 0 contra a Suíça na tarde desta segunda-feira (28). O jogo era válido pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo 2022 e, com o resultado, a seleção brasileira está classificada para as oitavas de final da competição.

O jogo

O Brasil até saiu no ataque. Aos 2 minutos, Raphinha cruzou forte e bola passou por toda a grande área, mas nenhum jogador brasileiro conseguiu a conclusão. Aos 4, a bola foi lançada na esquerda do campo de ataque da Suíça, mas o goleiro Alisson se antecipou e afastou a bola.

Aos 5, primeira chegada da Suíça no jogo. A bola foi lançada na primeira trave e Rieder desviou pela linha de fundo. Aos 11, Paquetá recebeu de Fred que lançou para Richarlison na direita. O camisa 9 cruzou para Vini Jr, mas a defesa tirou. Aos 12, Casemiro recebeu no meio, tocou para Fred e o volante achou Richarlison. O centroavante deixou escapar a bola no domínio.

Aos 18, Paquetá arrancou pela esquerda e cruzou rasteiro. Richarlison tentou finalizar, mas a defesa suíça afastou. Aos 20, Vargas recebeu a bola em profundidade e cruzou rasteiro. Ninguém da Suíça apareceu para finalizar.

Aos 26, Raphinha recebeu na direita, cortou para o meio e cruzou para Vini Jr. O atacante do Real Madrid pegou de primeira e fez boa finalização, mas Sommer defendeu. Aos 36, Militão recebeu com liberdade na entrada da área. O lateral chutou, mas a bola desviou na marcação e saiu pela linha de fundo.

Aos 37, Raphinha recebeu o passe em escanteio curto, puxou para a linha de fundo e cruzou alto. Sommer subiu bem para ficar com a bola. Aos 43, as luzes do Estádio 947 se apagaram rapidamente, mas logo voltaram. Aos 46, o árbitro da partida deu por encerrado o primeiro tempo.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, Vini Jr recebeu o lançamento de Alex Sandro no primeiro minuto, mas o atacante estava em posição de impedimento. Aos 7, Widmer recebeu boa bola na beira da área, cruzou rasteiro e Xhaka chegou para finalizar, mas Marquinhos conseguiu travar o que seria o gol suíço com um carrinho.

Aos 10, Vini Jr subiu pela esquerda em alta velocidade, cruzou na boca do gol mas Richarlison não conseguiu alcançar. A bola passou na frente gol e saiu pela lateral. Aos 12, Rodrygo arrancou pelo meio-campo, passou por dois, mas Widmer tirou pela lateral. Aos 14, Steffen avançou pela direita, achou Fernandes na entrada da área que ajeitou para Embolo. O zagueiro Marquinhos conseguiu travar o ataque da seleção da Suíça.

Aos 18 minutos, o Brasil chegou a abrir o placar. Após um passe perfeito de Casemiro, Vini Jr recebeu na boca da grande área, saiu cara a cara contra o goleiro e mandou de perna direita pro fundo do gol. Após verificação do árbitro de vídeo, contudo, o gol do atacante foi anulado por impedimento de Richarlison no início da jogada. Seguia empatado o jogo.

Aos 26, Vini Jr arrancou pela esquerda, soltou em projeção para o centroavante Richarlison. O jogador tentou o chute de primeira, mas foi bloqueado. Aos 32 Bruno Guimarães tentou lançar Gabriel Jesus na área, mas manda muito forte, direto pela linha de fundo. Dois minutos depois a Suíça tenta chegar com Edmilson na esquerda, mas o volante suíço força demais o passe e manda para fora.

E saiu o gol! Mais um ataque do Brasil: Aos 37, Marquinhos abriu com Vini Jr. na esquerda, que cortou para o meio e passou para Rodrygo. O atacante tocou de primeira para Casemiro, e o volante não perdoa, de trivela, para mandar uma bomba no gol! Sem chances para Sommer. O Brasil abre o placar!

Aos 46, a bola é alçada da esquerda na área do Brasil, e Thiago Silva sobe bem para tirar o perigo suíço de cabeça. O juiz terminou a partida aos minutos. Vitória brasileira!

Com a vitória, o Brasil se manteve na liderança do Grupo G, com seis pontos. A Suíça é a segunda, com três, enquanto Camarões e Sérvia têm apenas um. Na próxima e última rodada da primeira fase, o time de Tite encara Camarões e Suíça e Sérvia fazem o duelo europeu do grupo. O Brasil precisa de um empate para garantir a primeira colocação e esperar o segundo colocado do grupo H como adversário na próxima fase.

