Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2022

Neymar marca o 76º gol em 123 partidas pela seleção brasileira, o 7º em Copas do Mundo Foto: Reprodução/Twitter Neymar marca o 76º gol em 123 partidas pela seleção brasileira, o 7º em Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Internet) Foto: Reprodução/Twitter

A Seleção Brasileira venceu a Coreia do Sul por 4 a 1 nesta segunda-feira (5), , no estádio 974, em Doha, no Catar. Com a vitória, o Brasil está classificado para as quartas de final da Copa do Mundo 2022. Com gols de Vini Jr, Neymar, Richarlison e Lucas Paquetá a equipe do técnico Tite não tomou conhecimento dos coreanos e enfrentará a Croácia na próxima fase do Mundial. O jogo será na sexta-feira (9), às 12h.

O jogo

Antes do primeiro minuto de jogo, a Coréia pressionou e Kim Jin-Su recebeu um lançamento da esquerda, mas já estava em posição de impedimento. Aos 2, Richarlison recebeu na entrada da área, tocou em Neymar, mas na devolução saiu errada.

Aos 4, Son recebeu o lançamento no ataque, mas já estava em posição de impedimento. Aos 6, Gol do Brasil!

Vini Jr, após um cruzamento de Raphinha pela direita a bola passou por todo mundo e acabou sobrando para o atacante do Real Madrid. Com calma, tranquilidade, o jogador chutou firme de perna direita e fez o primeiro gol da Seleção. Brasil 1 x 0 Coreia do Sul.

Aos 10, pênalti marcado para o Brasil! Richarlison antecipou na grande área da Coreia e foi derrubado por Jung Woo-Young. Neymar foi para a cobrança e mandou na direita do goleiro Kim Seung-Gyu. Brasil 2 x 0 Coreia do Sul.

Aos 17, Alisson fez a sua primeira defesa na Copa do Mundo. Hee-Chan recebeu na esquerda, na entrada da área, ajeitou para a direita e mandou uma bomba no gol. Aos 26, Neymar cobrou escanteio curto e Vini Jr acabou perdendo a bola na esquerda em sequência.

Aos 28, é goleada do Brasil. Richarlison após começar a jogada, se livrar do marcador, conseguiu uma tabela com Raphinha e devolveu para o centroavante brasileiro que só teve o trabalho de empurrar e sair para a comemoração. Brasil 3 x 0 Coreia do Sul.

Aos 31, Hwan recebeu na esquerda e fez boa jogada individual deixando Militão para trás. O camisa 11 chegou na linha de fundo, chutou, mas foi bloqueado por Alisson. Aos 35, o Brasil confirma mais ainda a goleada. Lucas Paquetá, após cruzamento de Vini Jr pela esquerda, Paquetá de pé direito, de primeira e fez o quarto gol brasileiro. Brasil 4 x 0 Coreia do Sul.

Aos 39, Vini Jr deu um chapéu na lateral, dominou e tentou uma bela jogada. Aos 45, Raphinha recebeu na direita e tocou para Paquetá na entrada da grande área. O meia chegou a bater de direita, mas o chute acabou saindo errado.

Aos 47, Neymar recebeu na entrada da área, se livrou de dois marcadores, mas acabou perdendo a bola. Aos 50, o árbitro encerrou o primeiro tempo de partida.

Segundo tempo

Antes do primeiro minuto do segundo tempo, Raphinha recebeu na direita, invadiu a área e bateu de esquerda. A bola desviou e Seung-Gyu defendeu. No minuto 1, Son levou a melhor em disputa na área, bateu colocado, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Aos 4, Raphinha recebeu bom lançamento na direita, invadiu a área e cruzou, mas a bola foi travada pelos defensores. Aos 8, Raphinha avançou na beirada da área, se livrou de dois marcadores e bateu de esquerda. Seung-Gyu defende evitou o que seria o quinto gol brasileiro.

Aos 12, Raphinha bateu colocado, mas a bola desviou na barreira e saiu pela linha de fundo. Aos 16, Neymar avançou no ataque e achou Raphinha. O atacante se livrou da marcação e bateu, mas Seung-Gyu defendeu.

Aos 20, Raphinha recebeu o lançamento no ataque, invadiu a área e tocou pra trás. Neymar passou da bola, mas a bola já estava marcado o impedimento. Aos 22, Hwang ficou com a sobra na área e mandou uma bomba no gol. Alisson fez uma defesa espetacular.

Aos 30, Seung-Ho, na sobra, dominou e bateu forte de esquerda. A bola desviou em Thiago Silva, sem chances para Alisson. Golaço da Coreia. Brasil 4 x 1 Coreia do Sul.

Aos 35, Martinelli arrancou pela esquerda, livrou do marcador e passou para Rodrygo, Seung-Gyu afastou da área. Aos 40, Rodrygo avançou pela linha de fundo e cruzou, mas o goleiro coreano fez a defesa. Aos 43, Martinelli invadiu a linha de fundo pela esquerda e cruzou. Dani Alves chutou de voleio e quase faz um golaço.

Aos 47, Richarlison avançou pela esquerda, foi cercado pelos marcadores e foi obrigado a recuar ganhando lateral. Após a goleada, o jogo foi encerrado aos 49 minutos e o Brasil se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

