Brasil volta ao grupo das 10 maiores economias do mundo com resultado do crescimento do PIB de 2023

Por Redação O Sul | 1 de março de 2024

O Brasil ultrapassou o Canadá e a Rússia para ocupar a 9ª posição do ranking, com um PIB de US$ 2,17 trilhões no ano passado. (Foto: Reprodução)

O Brasil voltou ao grupo das 10 maiores economias do mundo, depois de registrar um crescimento de 2,9% no Produto Interno Bruto (PIB) de 2023.

Um levantamento da consultoria Austin Ratings — com base nos dados preliminares de PIBs em valores correntes que já foram divulgados por 54 países — mostra que o Brasil ultrapassou o Canadá e a Rússia, para ocupar a 9ª posição do ranking, com um PIB de US$ 2,17 trilhões no ano passado.

Em 2022, o país foi a 11ª maior economia do mundo, segundo dados do Fundo Monetário Internacional (FMI). Os Estados Unidos continuam liderando o ranking.

No ano passado, os EUA chegaram a um PIB de US$ 26,9 trilhões, seguidos pela China, com US$ 17,7 trilhões, e Alemanha, com US$ 4,4 trilhões.

Confira a lista das 10 maiores:

* Estados Unidos: US$ 26,9 trilhões

* China: US$ 17,7 trilhões

* Alemanha: US$ 4,4 trilhões

* Japão: US$ 4,2 trilhões

* Índia: US$ 3,7 trilhões

* Reino Unido: US$ 3,3 trilhões

* França: US$ 3 trilhões

* Itália: US$ 2,18 trilhões

* Brasil: US$ 2,17 trilhões

* Canadá: US$ 2,11 trilhões

Além do Brasil, o próximo país latino-americano na lista de maiores economias do mundo é o México, na 12ª posição, com um PIB de US$ 1,81 trilhão.

Maiores crescimentos

Já em relação ao crescimento percentual do PIB, o Brasil fica na 14ª posição do ranking, com a alta de 2,9%. O país que mais cresceu percentualmente de 2022 para 2023 foi a Mongólia, com alta de 7,10%, seguido por Índia (6,70%) e Irã (6,40%).

Veja a lista:

* Mongólia: 7,1%

* Índia: 6,7%

* Irã: 6,4%

* Filipinas: 5,6%

* Malta: 5,6%

* China: 5,2%

* Indonésia: 5%

* Vietnã: 5%

* Turquia: 4,5%

* Islândia: 4,2%

* Malásia: 3,7%

* México: 3,4%

* Hong Kong: 3,2%

* Brasil: 2,9%

Os Estados Unidos, apesar do maior PIB em valores correntes, ficam apenas na 18ª posição em termos de crescimento percentual, com alta de 2,5% em 2023.

Apesar do crescimento anual de 2,9%, o PIB brasileiro teve comportamento diferente no primeiro e no segundo semestre.

Na primeira parte do ano, a economia cresceu com mais força do que era previsto, registrando alta de 1,3% no primeiro trimestre e de 0,8% no segundo, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Esse crescimento foi puxado, sobretudo, pela agropecuária, que viveu um ano recorde em 2023, com uma alta de 15,1%, e impulsionou outros setores, como as exportações e a indústria de alimentos, por exemplo.

Já nos terceiro e quarto trimestres, o PIB ficou no zero a zero, nem cresceu nem subiu. Apesar da estabilidade, o setor de serviços se mostrou resiliente neste período, mesmo com os impactos dos juros altos da economia.

2024-03-01

2024-03-01