Geral Braskem anuncia polipropileno de origem biológica que ajuda na redução de emissões de gases do efeito estufa

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2023

A Braskem está explorando oportunidades de parceria para esse projeto com diversos clientes. (Foto: Divulgação)

A Braskem, pioneira na produção de biopolímeros em escala industrial, anunciou um projeto para avaliar um investimento na produção de polipropileno (PP) de base biológica carbono negativo nos EUA. O projeto utilizaria a tecnologia comprovada e de propriedade da Braskem para converter o bioetanol em polipropileno de base biológica fisicamente segregado. A Braskem está explorando oportunidades de parceria para esse projeto com diversos clientes, brand owners e fornecedores.

Mark Nikolich, CEO da Braskem América, comentou: “Com base em nossa tecnologia central e liderança de mercado, estamos avaliando ativamente um projeto para produzir em escala industrial o primeiro polipropileno de base biológica do mundo para apoiar nossos ambiciosos objetivos de sustentabilidade e oferecer soluções tangíveis aos nossos clientes. Como líder consagrado na inovação e produção de materiais de base biológica, vimos crescer significativamente a demanda por materiais de base biológica da Braskem desde o lançamento do nosso produto inicial. Esse novo projeto nos EUA não só atenderia a um mercado crescente de soluções sustentáveis, mas também reduziria a dependência da Braskem de matéria-prima fóssil. Expandir nosso portfólio para incluir PP de base biológica apoia a meta da Braskem de incluir no mercado 1 milhão de toneladas de biopolímeros até 2030 e de tornar-se neutra em emissão de carbono até 2050.”

Os EUA abrigam a maior produção do setor de etanol do mundo e dispõe de ampla tecnologia, infraestrutura e disponibilidade de suprimentos para um projeto na cadeia de valor dos polímeros. O PP de base biológica da Braskem seria uma solução drop-in que possui as mesmas propriedades técnicas e de reciclagem encontradas hoje no portfólio atual de PP da Braskem, com o benefício adicional de uma pegada de carbono negativa. Como o maior produtor de PP das Américas e utilizando sua tecnologia comprovada em escala industrial, o PP de base biológica da Braskem seria a primeira solução desse tipo a abordar a transição de brand owners e OEMs para um futuro mais sustentável.

A ambição da Braskem é estar entre os líderes globais na redução de emissões de gases do efeito estufa (GEE) e ser um participante fundamental na captura de carbono por meio da produção de materiais com matérias-primas renováveis e de base biológica. Até 2030, a empresa busca reduzir as emissões de gases de efeito estufa dos escopos 1 e 2 em 15%, além de se tornar neutra na emissão de carbono até 2050.

