Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2023

Operações para empresas, cooperativas e prefeituras gaúchas totalizaram R$ 1,57 bilhão no ano passado. (Foto: Divulgação/BRDE)

Parceiro de diversos segmentos econômicos, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) fechou 2022 com resultados expressivos em relação a operações voltadas a novos investimentos no Rio Grande do Sul. A instituição atingiu no período a marca de R$ 1,57 bilhão em financiamentos para empresas, cooperativas e prefeituras gaúchas, uma expansão de 10,3% em comparação ao ano anterior.

Já no acumulado dos últimos quatro anos, o volume nominal de investimentos financiados pelo banco de fomento ultrapassou a R$ 4,6 bilhões no Estado.

Conforme a direção do BRDE, o número de contratos realizados ao longo de 2022 registrou crescimento ainda mais expressivo. Especialmente por conta do programa “Juro Zero RS”, houve um salto de 166%, passando de 2.676 para 7.199 operações em solo gaúcho.

Deste volume, o programa correspondeu a 5.516 financiamentos realizados para empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais (MEIs), alcançando R$ 169,4 milhões de crédito apenas por meio do BRDE.

Com o objetivo de fomentar o empreendedorismo para a retomada do crescimento, o “Juro Zero RS” oferece financiamentos com custos pagos pelo governo gaúcho.

Segmentos

O setor da indústria de transformação, o que considera também as agroindústrias, novamente fechou com os maiores volumes em termos de novos investimentos. Foram R$ 581,4 milhões em crédito, algo próximo de 48% acima do registrado no período anterior (R$ 391,2 milhões). Apenas para linhas de crédito focadas nas cooperativas agroindustriais foram mais de R$ 444 milhões em operações no período.

Considerando-se todos os demais segmentos da cadeia do agronegócio e sua importância ao desenvolvimento regional, os financiamentos do BRDE para cooperativas, produtores rurais, vinícolas e demais empresas ligadas ao setor chegaram a R$ 1,03 bilhão no Rio Grande do Sul.

Além dos valores destinados a agroindústrias, essa soma também abrange, projetos de armazenagem, irrigação e agricultura de baixo carbono, entre outras linhas de financiamento voltados a quem produz no campo.

Sustentabilidade

Para o diretor de Planejamento, Otomar Vivian, os resultados históricos que o BRDE alcançou no ano passado, tanto no estado como em toda a região Sul, reforçam o papel estratégico da instituição:

“O BRDE está fechando um ciclo com crescimento contínuo nos últimos anos. Foram muitos os desafios neste período por conta da pandemia, mas o banco se mostrou um parceiro importante, apoiando projetos cada vez mais voltados à inovação e à sustentabilidade”.

Atualmente, 78,4% das operações que o banco realiza estão vinculadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), o que reforça o compromisso da instituição com as futuras gerações.

O diretor ressaltou, ainda, o volume de operações realizadas com as prefeituras ao longo do ano passado. Foram R$ 93,4 milhões em contratações com municípios gaúchos, a maioria destinada a projetos de melhoria nos sistemas de iluminação pública (R$ 48,2 milhões) para garantir maior segurança aos moradores e redução no consumo de energia.

A produção de energia com fontes renováveis e os programas de maior eficiência energética, por mais um ano, tiveram forte demanda de crédito, com mais de R$ 170 milhões contratados junto ao BRDE em 2022.

Se somados os segmentos do comércio, alojamento e alimentação, foram R$ 184,3 milhões em crédito para as empresas do Rio Grande do Sul. No ano anterior, o montante foi de R$ 149 milhões.

Na avaliação do diretor de Planejamento, o processo de diversificação de funding tem permitido ao banco oferecer ao mercado opções que estão alinhadas às políticas de desenvolvimento dos estados do Sul. “São parcerias cada vez mais sólidas com instituições internacionais que reforçam a missão estratégica do BRDE para toda a região”, complementou Vivian.

Ainda em 2022, o banco obteve junto à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) aprovação para novas operações por meio de organismos internacionais que somam R$ 2 bilhões pela cotação atual das moedas estrangeiras.

O aval é para captação de US$ 150 milhões com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 134,6 milhões de euros com o Banco Mundial e 89,6 milhões de euros com o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB).

Já no âmbito de toda a região Sul, o volume de contratações no ano passado é igualmente histórico: R$ 4,4 bilhões. Com mais de 39 mil clientes, o BRDE fechou o ano com uma carteira de crédito ao redor de R$ 15,6 bilhões.

(Marcello Campos)

