Notas Capital Feira “Brechocão” é adiada devido ao mau tempo

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2020

Devido à previsão de mau tempo, a prefeitura de Porto Alegre adiou para o próximo fim de semana a edição deste domingo da tradicional feira “Brechocão”. Realizada no trecho da avenida Osvaldo Aranha junto ao Parque da Redenção e Auditório Araújo Vianna (bairro Bom Fim), a iniciativa reúne dezenas de expositores com diversos itens, com renda revertida para a causa animal.

