Brasil Caixa faz leilão de mais de 2 mil imóveis com descontos de até 60%; veja como participar

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Os imóveis disponíveis incluem casas, apartamentos, terrenos e estabelecimentos comerciais ou industriais Foto: Freepik Os imóveis disponíveis incluem casas, apartamentos, terrenos e estabelecimentos comerciais ou industriais. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Caixa Econômica Federal realiza, nos dias 14, 17, 21 e 24 deste mês, além de 18 e 21 de agosto, um leilão com 2.115 imóveis distribuídos por todas as regiões do País, sendo que o Sudeste concentra o maior número de opções. Com descontos que podem chegar a 60% em relação ao valor de avaliação inicial.

Os imóveis disponíveis incluem casas, apartamentos, terrenos e estabelecimentos comerciais ou industriais, com valores a partir de R$ 6.244,79. Em alguns casos, é possível utilizar financiamento ou o saldo do FGTS para a compra, conforme especificado no edital.

Nos leilões de julho, serão ofertados 1.539 imóveis, entre eles 929 apartamentos, 564 casas, 14 imóveis comerciais ou industriais e 32 terrenos. A região Sudeste possui o maior número de opções de imóveis (655), seguida pelo Nordeste (361), Centro-Oeste (306), Sul (182) e o Norte (35).

Em agosto, estarão disponíveis mais 576 propriedades, sendo 339 apartamentos, 205 casas, três imóveis comerciais ou industriais e 29 terrenos. Nesse caso, a região Sudeste também lidera o número de opções de imóveis (262), seguida pelo Sul (122), Nordeste (98), Centro-Oeste (85), e o Norte (9).

Entre as oportunidades no Sudeste, há imóveis como um apartamento de 35 m² no Rio de Janeiro, com um quarto, sala, cozinha e banheiro, avaliado em R$ 54.151,41. No Estado, há também uma casa de 58,62 m², construída em um terreno de 101,67 m², com dois quartos, sala, dois banheiros e área de serviço, está à venda por R$ 132.841,31.

Em Minas Gerais, destaca-se um apartamento de 136 m² com lance inicial de R$ 586.860. No Estado de São Paulo, em Assis, um terreno de 3.400 m² pode ser arrematado por R$ 1.800.000. Já em Bauru, um apartamento de 59,85 m², com dois quartos, cozinha e uma vaga de garagem, está disponível por R$ 90.116,68. Em Ribeirão Preto, outro apartamento, com 106,52 m², dois quartos, sala, cozinha, banheiro e uma vaga de garagem, tem lance inicial de R$ 79.009,84.

Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão, desde que realize o cadastro no site e envie os documentos exigidos no edital.

– Cadastre-se no site www.fidalgoleiloes.com.br.

– Faça login na plataforma.

– Acesse “Minha conta > Meus documentos” e anexe a documentação necessária.

– Volte à página inicial e clique no leilão desejado.

– Clique no botão “Habilite-se aqui”.

– Leia o edital e, se estiver de acordo com as condições, clique em “Aceitar e enviar”.

– Após a análise da solicitação, o participante receberá um e-mail confirmando a liberação para ofertar lances.

Calendário dos leilões

– 14 de julho – 1º leilão (valor da avaliação)

– 17 de julho – licitação aberta (bens com até 45% de desconto)

– 21 de julho – 2º leilão (bens com até 40% de desconto)

– 24 de julho – licitação aberta (bens com até 60% de desconto)

– 18 de agosto – 1º leilão (valor da avaliação)

– 21 de agosto – 2º leilão (bens com até 40% de desconto)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/caixa-faz-leilao-de-mais-de-2-mil-imoveis-com-descontos-de-ate-60-veja-como-participar/

Caixa faz leilão de mais de 2 mil imóveis com descontos de até 60%; veja como participar

2025-07-08