Bem-Estar Campanha do Agasalho: Prefeitura promove Gre-Nal da solidariedade neste sábado

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Torcedores de Grêmio e Inter poderão contribuir e demonstrar qual torcida conseguirá maior número de doações. (Foto: Alex Rocha/PMP)

Não tem bola rolando no campo, mas tem Gre-Nal. Em mais uma iniciativa da Campanha do Agasalho 2020, a Prefeitura de Porto Alegre programou um drive-thru que vai animar as torcidas do Grêmio e do Inter. Caixas de coleta nas cores vermelho e azul serão disponibilizadas neste sábado, 27, das 10h às 14h, perto do Monumento ao Expedicionário, no Parque Farroupilha, para que os torcedores possam contribuir e demonstrar qual a torcida conseguirá maior número de doações para a iniciativa.

Jogadores da dupla fizeram um chamamento especial para suas torcidas. Os doadores podem ir com camisetas e bandeiras dos times e carro adesivado, mas evitando aglomerações. Além disso, uma equipe da campanha estará recebendo os agasalhos para que os participantes não precisem descer dos carros.

Para a primeira-dama de Porto Alegre, Tainá Vidal, “é importante unirmos forças em ações como esta porque é uma forma de mobilizar os porto-alegrenses nessa época de pandemia. Com a ajuda de todos e desta campanha faremos o inverno mais aquecido para os que mais precisam”, frisa.

“Esta é uma iniciativa da diretoria de Esporte, Recreação e Lazer para incentivar ainda mais as doações. De uma forma leve e com a emoção das duas torcidas que movimentam o futebol em Porto Alegre, temos certeza de que vamos atingir um belíssimo resultado”, afirma o secretário de Desenvolvimento Social e Esporte, Itacir Flores.

A iniciativa tem 39 parceiros com 81 pontos de coleta e, até o momento, contabiliza 286.706 peças recebidas. Em razão da Covid-19, a maior parte se encontra em quarentena de 14 dias. A Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) já entregou 65.045 agasalhos para 74 instituições, beneficiando 24.141 pessoas.

A campanha – A Campanha do Agasalho 2020 tem o tema Suas roupas já podem sair de casa para abraçar alguém. Neste ano, em razão da pandemia do coronavírus, as peças doadas passam por quarentena antes da distribuição. Ficarão durante 14 dias em local arejado e ensolarado, para só então serem triadas e embaladas. A necessidade maior é de roupas limpas, em bom estado e que possam ser usadas logo.

Serão beneficiadas 142 organizações cadastradas na Fasc, albergues, abrigos, Centros Pop, pessoas atendidas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), Centros Dia do Idoso (CDI) e Centros de Relações Institucionais e Participativas (Crips), povos indígenas e quilombolas.

As doações, iniciativas e pontos de coleta podem ser acompanhados pelo portal da prefeitura e no App #EUFAÇOPOA. A 99 vai disponibilizar voucher de desconto para corridas até pontos de coleta com drive-thrus.

Próximos itinerários e regiões

– 1º de julho: Cristal, Tristeza, Pedra Redonda, Ipanema e Nonoai;

Calendário de drive-thrus tradicionais

– Até 1º de julho, todas as quartas-feiras, das 11h às 16h – Largo Glênio Peres;

-Até 3 de julho, diariamente, das 10h às 17h – Gigante da Beira-Rio- Centro de Eventos (entrada pela rua Nestor Ludwig);

– 27 de junho, das 10h às 14h – Parque da Redenção, próximo ao Monumento ao Expedicionário – Drive do Gre-Nal;

– 28 de junho, das 10h às 17h – Parque da Redenção – avenida Setembrina.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Bem-Estar