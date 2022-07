Rio Grande do Sul Candidatos com dislexia ou TDAH terão tempo extra para exames teóricos de habilitação, informa Detran gaúcho

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











O candidato com dislexia ainda terá acompanhamento por servidor para a leitura da prova. Foto: Divulgação O candidato com dislexia ainda terá acompanhamento por servidor para a leitura da prova. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Detran gaúcho passa a oferecer atendimento especializado na realização dos exames de habilitação também para candidatos com dislexia ou TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade). O atendimento especializado no exame teórico eletrônico dos candidatos com dislexia ou TDAH compreende o fornecimento de tempo adicional de prova. O candidato com dislexia ainda terá acompanhamento por servidor para a leitura da prova.

A medida está regulamentada na Portaria 250/2022, que começa a valer na próxima segunda-feira (1). Para acessar o serviço, o candidato deverá apresentar ao médico perito durante o exame de aptidão física e mental laudo emitido por profissional da área da saúde em que conste o diagnóstico de TDAH, dislexia ou outro transtorno que implique em perturbação na capacidade de leitura.

O atendimento especializado com previsão de suporte para a realização de exame teórico deve ser solicitado pelo Centro de Formação de Condutores à Divisão de Exames, que estabelecerá cronograma para o atendimento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul