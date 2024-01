Rio Grande do Sul Capão da Canoa: fiscalização do Programa Segurança Alimentar interdita dois restaurantes

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Em Tramandaí e Oasis do Sul todos os estabelecimentos foram autuados. (Foto: MPRS/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Seis estabelecimentos foram fiscalizados pelos agentes do Programa Segurança Alimentar RS nessa semana, em Capão da Canoa. Destes, dois restaurantes foram interditados e um mercado foi autuado. Na ação, 1,2 tonelada de alimentos e produtos impróprios para consumo foi apreendida e inutilizada. Em Tramandaí e Oasis do Sul também houve operação.

Produtos sem procedência, com a validade vencida, armazenados de forma inadequada, frutas e outros alimentos mofados ou estragados, expostos em temperatura diferente da indicada foram as principais irregularidades encontradas pelos fiscais. Em um dos estabelecimentos havia carne de gado com sinais de tuberculose.

Os restaurantes foram interditados por péssimas condições de higiene, problemas estruturais e um deles por falta de alvará.

Nesses locais, a operação contou com a participação dos promotores de Justiça Mateus Stoquetti de Abreu, da Promotoria de Justiça de Capão da Canoa, e Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Porto Alegre, servidores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRS), Secretaria Estadual da Saúde (SES), Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Vigilância Sanitária Municipal de Capão da Canoa, Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram e Delegacia de Polícia de Proteção ao Consumidor (Decon).

Tramandaí e Oasis do Sul

Em Tramandaí e Oasis do Sul, outros três estabelecimentos e um depósito também foram fiscalizados pelos agentes do Programa Segurança Alimentar RS. Nos locais foram apreendidas e inutilizadas 4,5 toneladas de alimentos e produtos impróprios para consumo. Todas as instalações foram autuadas.

Durante a vistoria no Balneário de Oásis Sul, dois mercados tiveram as padarias interditadas pela falta de higiene e problemas estruturais, entre eles, ausência de pia, piso e de telas. Já em Tramandaí, foi vistoriado um mercado e seu depósito, onde foi cumprido mandado de busca e apreensão.

Nos mercados vistoriados, as principais irregularidades encontradas foram produtos vencidos, carne e produtos sem procedência e armazenados de forma inadequada. Já no depósito, clandestino, foram encontradas moscas, baratas, ratos e lesmas, além de algumas mercadorias vencidas e carne sem procedência estocadas.

Participaram da fiscalização a promotora de Justiça Mari Oni Santos Da Silva, da Promotoria de Justiça de Tramandaí, o promotor de Justiça Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Porto Alegre, servidores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRS), Secretaria Estadual da Saúde (SES), Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Vigilância Sanitária Municipal de Tramandaí, Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram) e Delegacia de Polícia de Proteção ao Consumidor (Decon).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/capao-da-canoa-fiscalizacao-do-programa-seguranca-alimentar-interdita-dois-restaurantes/

Capão da Canoa: fiscalização do Programa Segurança Alimentar interdita dois restaurantes

2024-01-25