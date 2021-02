Brasil Cardiologista acusado de estupro é condenado a sete anos de prisão em regime semiaberto

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2021

Médico poderá recorrer da sentença em liberdade. (Foto: EBC)

O cardiologista Fabiano Ferreira Vieira, 48 anos, preso em Uberaba (MG) em outubro de 2020 após uma paciente registrar denúncia de estupro contra ele, foi condenado pela Justiça a sete anos de prisão, em regime semiaberto. Ele foi solto no último sábado (6) e poderá recorrer da sentença em liberdade.

Segundo a decisão assinada pelo juiz Stéfano Raymundo, o cardiologista deverá realizar todos os seus atendimentos médicos em consultório com acompanhamento de familiar do paciente, sob pena de revogação da liberdade provisória.

De acordo com o advogado André Luís Faquim disse que, do ponto de vista da defesa, não havia provas para uma sentença condenatória. Por disso, vai recorrer da decisão, através de recurso de apelação ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG), solicitando a reforma da sentença para absolver o médico.

Ainda de acordo com Faquim, o consultório particular do cardiologista foi desativado temporariamente.

“Por enquanto, não está nos planos atender no consultório. Ele pegou uma licença e depois vai retornar às funções públicas no Município quanto no Hospital de Clínicas da UFTM”, acrescentou o advogado.

Uma cópia da sentença foi enviada ao Conselho Regional de Medicina (CRM). Por isso, o G1 também procurou a delegacia do CRM em Uberaba, que informou que o caso está em nível de sindicância, sendo avaliado, e irá para julgamento no conselho em Belo Horizonte. Outros detalhes não foram divulgados porque está o procedimento corre em sigilo.

Ocorrência

O médico foi preso em flagrante em outubro de 2020 após uma uma mulher, de 32 anos, relatar à Polícia Militar (PM) que sofreu estrupo durante uma consulta particular. De acordo com a PM, há outras duas ocorrências com relatos parecidos contra o médico, sendo uma registrada em 2010 e outra em 2017.

A paciente relatou à PM que em uma primeira consulta, o médico teria apalpado as pernas e seios dela – fato que ela comentou com o marido, que disse que não era algo normal. No retorno, no dia 28 de outubro, o companheiro foi até o consultório com a mulher, mas aguardou na recepção.

A mulher informou aos militares que, desta vez, o cardiologista iniciou a consulta dizendo que iria examinar as pernas. Ele, então, teria apalpado as penas dela até a virilha e a paciente sentiu ele encostar as partes íntimas nas mãos dela. Em seguida, ele teria massageado as costas da paciente e pedido para que ela relaxasse, quando ele iniciou a penetração.

A vítima disse que empurrou o médico por duas vezes, mas ele puxou os cabelos dela e a obrigou a manter relação sexual. A paciente ainda relatou que o profissional ainda pediu que ela retornasse novamente após 20 dias.

Segundo a PM, ela realizou exames no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, onde a equipe médica informou que a paciente apresentou lesões na parte interna da vagina.

Os militares foram até a casa do cardiologista, que negou as acusações e que o atendimento foi o habitual, pois era um retorno para avaliar resultados de exames. Contudo, foi dada voz de prisão em flagrante e ele foi encaminhado para a delegacia de plantão.

Ainda conforme a PM, o suspeito foi identificado como chefe do setor de cardiologia. A instituição confirmou que médico faz parte do corpo clínico, mas não é chefe de cardiologia no hospital, não ocupa qualquer tipo de cargo de gestão e que, no dia 28 de outubro, não estava em horário de expediente junto à instituição.

O hospital esclareceu que os fatos relatados não ocorreram nas dependências da instituição e a paciente também não realizava acompanhamento cardiológico no Hospital.

Sobre o exame físico realizado na unidade, a assessoria informou que foi unicamente para verificar se haveria lesões ginecológicas e paciente foi atendida no Pronto Atendimento de Ginecologia e Obstetrícia, que é referência para o atendimento de casos semelhantes.

