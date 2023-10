Apostas Casas de apostas com bônus grátis de cadastro

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2023

Conheça as melhores casas de apostas com bônus grátis do Brasil em 2023. Descubra condições especiais, vantagens para apostadores e muito mais. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Você está procurando as casas de apostas que oferecem bônus de inscrição gratuitos? Você veio ao lugar certo! Confira nosso ranking das melhores casas de apostas com bônus grátis.

Melhores casas de apostas com bônus grátis no Brasil em 2023

Muitas casas de apostas de renome no mercado de apostas brasileiro utilizam bônus grátis para conquistar clientes e expandir seu público. Analisamos esses sites e encontramos as melhores casas de apostas com bônus grátis. Confira na lista abaixo!

KTO – Até R$ 200 em apostas grátis Galera.bet – R$ 50 em apostas grátis Betsson – Primeira aposta segura de R$ 50 Betway – R$ 20 no Clube de apostas grátis Parimatch – R$ 10 grátis para eSports

Dentre as opções de casas de apostas com bônus na nossa lista, todas as alternativas podem ser lucrativas. Porém, há algumas opções com valores mais altos, como a do KTO. Para aqueles que desejam algo mais recorrente, a melhor opção, definitivamente, é o Clube de Apostas Grátis da Betway. No fim, a melhor oferta vai depender da preferência do jogador.

Casas de apostas com bônus grátis Bônus grátis de cadastro T&C KTO Até R$ 200 em apostas grátis Validade de 7 dias, rollover de 1x, odds mínimas 1.70 Galera.bet R$ 50 em apostas grátis Disponível na primeira aposta, sem rollover, odds mínimas de 1.5 Betsson Primeira aposta segura de R$ 50 Disponível no primeiro depósito, rollover de 3x, válido por 7 dias Betway R$ 20 no Clube de apostas grátis Até R$20 toda semana, necessário apostar R$50 em múltiplas, apostas no Bet Builder apenas Parimatch R$ 10 grátis para eSports Aposte R$50 para ganhar, odds mínimas de 1.5, válido apenas em eSports

Principais casas de apostas com bônus grátis de cadastro

Apostar com bônus grátis é uma das melhores maneiras de explorar uma nova casa de apostas, especialmente quando o site traz diversas outras vantagens além do bônus. Pensando nisso, selecionamos as 5 melhores casas de apostas com bônus grátis no Brasil hoje. Confira a nossa lista e conheça o que cada uma delas tem a oferecer!

KTO – Reivindique até R$ 200 em free bets

O bônus de cadastro do KTO está disponível para novas contas e oferece aos jogadores até R$200 em apostas grátis para conhecer o catálogo esportivo da casa com estilo, destacando-se entre casas de apostas com bônus grátis 2023. Com essa promoção, se você perder a sua primeira aposta na casa, você receberá uma aposta grátis no mesmo valor da sua aposta perdida, com limite de R$200.

Valor do bônus Até R$200 em aposta segura Depósito mínimo Não especificado Odds mínimas 1.70 Prazo de validade 7 dias Pagamento máximo R$ 200

Caso você ganhe a sua primeira aposta, a oferta não se aplica. Os ganhos gerados com esse bônus grátis estão sujeitos a um rollover de 1x em eventos com odds mínimas de 1.70. Se você quiser explorar outras possibilidades de bônus, o KTO também oferece outros bônus sem depósito, como o programa de indicação da casa.

Galera.bet – ganhe R$ 50 grátis

Um dos melhores bônus de cadastro grátis da casa é a oferta de aposta em dobro. Com essa promoção, os jogadores podem criar uma conta e ganhar até R$50 na sua primeira aposta. O valor da aposta grátis é proporcional ao valor da sua aposta em dinheiro real. Se você apostar R$40, vai ganhar R$40 em free bets e assim por diante.

Valor do bônus Até R$50 em apostas grátis Depósito mínimo R$ 20 Odds mínimas 1.50 Prazo de validade 5 dias Pagamento máximo R$ 50

Para ser elegível, a aposta precisa ser em eventos com odds mínimas de 1.5. O valor do bônus pode ser usado para apostar em diferentes eventos. Ou seja, você pode dividir a sua free bet para apostar valores menores. A aposta grátis expira após 5 dias depois de ativada.

O Galera.bet é uma das casas de apostas que mais cresceu nos últimos anos, tanto em público quanto em ofertas para os fãs brasileiros. Além de oferecer um catálogo vasto de eventos em esportes populares como futebol, tênis e mais, o site também tem promoções incríveis para novos jogadores e clientes habituais, valendo a pena desbravar.

Betsson – primeira aposta segura até R$ 50

O Betsson decidiu trazer apostas sem risco com a sua oferta de aposta segura para novos jogadores. Ao se registrar na casa e fazer um depósito mínimo de R$ 50, você pode ganhar até R$ 50 para apostar sem risco. Caso você perca, o valor é devolvido!

Valor do bônus Até R$ 50 em aposta sem risco Depósito mínimo R$ 50 Odds mínimas 2.0 Prazo de validade 7 dias Pagamento máximo R$ 50

Ainda assim, como em outras casas de apostas com bônus grátis de cadastro, há requisitos. Caso você vença a aposta, os ganhos líquidos gerados com o bônus têm um rollover de 3x em eventos com odds de no mínimo 2.00. Você terá 7 dias para cumprir esses requisitos.

Caso você perca, o dinheiro devolvido também tem os mesmos requisitos. Um detalhe importante dessa promoção é que ela só é válida em depósitos com Pix, boleto e ecoPayz. Pagamentos com Skrill, Neteller, Mastercard e outros não são elegíveis. Além dessa promoção, o Betsson oferece torneios especiais, odds aumentadas e outras promoções.

Betway – receba R$ 20 sem depósito toda semana

Ao contrário de muitas casas de apostas com bônus de cadastro grátis, o Betway não oferece uma oportunidade única de aposta grátis. Ao invés disso, ele oferece a chance de ganhar free bets toda semana com o seu Clube de Apostas Grátis. Para participar, o jogador precisa ativar a promoção no perfil e apostar pelo menos R$ 50 em múltiplas.

Valor do bônus Até R$ 20 em apostas grátis Depósito mínimo R$ 50 Odds mínimas 3.00 Prazo de validade 7 dias Pagamento máximo R$ 20 toda semana

E o melhor dessa oferta é que ela não está disponível apenas para apostas em esportes tradicionais. Também há um clube especial para apostas em eSports onde você pode ganhar R$ 25 em free bets semanalmente para apostas em League of Legends e outros eSports.

Parimatch – aposte em eSports com R$ 10 grátis

O Parimatch é conhecido no mercado de apostas nacional como uma das mais completas casas de apostas esportivas. O site conta com diversos recursos para melhorar a experiência de apostador, como transmissões ao vivo, odds aumentadas e cash out. Além disso, a casa tem uma super vantagem para os fãs de eSports: um bônus de R$ 10 grátis!

Valor do bônus Até R$ 10 em apostas grátis Depósito mínimo/Aposta mínima R$ 50 Odds mínimas 1.5 em múltiplas Prazo de validade 3 dias Pagamento máximo R$ 10

Com essa promoção, os clientes do Parimatch podem ganhar uma free bet de até R$ 10 ao apostar em qualquer eSport. Para ganhar, é preciso fazer uma aposta de no mínimo R$ 50 em eventos com odds de no mínimo 1.5. Depois de ganhar sua free bet, você tem 3 dias para usá-la. Depois disso, o valor recebido desaparece da sua conta.

Tal oferta abrange todos os eSports da casa, que são muitos. Você pode apostar em League of Legends, Counter-Strike, Valorant e outras categorias populares. A variedade de mercados é impressionante e vai desde vencedor do mapa até handicaps.

Como funcionam as casas de apostas online com bônus grátis de cadastro

As casas de apostas com bônus grátis funcionam de acordo com alguns princípios importantes que todo jogador precisa conhecer. Veja mais sobre eles abaixo!

Rollover

As casas de apostas que oferecem bônus de registro gratuitos sem depósito impõem requisitos de apostas. Na maioria dos casos, os bônus tem rollover nos ganhos. O rollover, basicamente, determina quantas vezes o valor do bônus precisa ser apostado para que o site libere o saque do bônus.

Odds mínimas

Normalmente, as promoções de casas de apostas com bonus exigem apostas em eventos com odds de valores mínimos para cumprir o rollover ou os critérios de elegibilidade. As odds são indicadores da probabilidade de um evento acontecer, mas elas também são ótimos indicadores do potencial de ganho de uma aposta, então é crucial considerá-las.

Prazo de validade

Um erro comum que os jogadores cometem ao reivindicar um bônus em casas de apostas com bônus grátis sem depósito é não se atentar ao prazo de validade da oferta. Toda promoção tem um prazo e quando esse prazo chega ao fim, você pode perder seu bônus. Para evitar que isso aconteça, sempre fique de olho em quando a promoção expira.

Aposta mínima/máxima

Muitas promoções de free bets são concedidas quando você faz uma aposta de um valor determinado no site. Por exemplo, o clube de apostas da Betsson exige apostas de pelo menos R$ 50 para reivindicar. Ficar de olho nesse número é importante. Além disso, também é essencial observar também o valor máximo da free bet disponível.

Esportes elegíveis

Algumas promoções esportivas em casas de apostas com bônus grátis estão disponíveis para todo o catálogo. Contudo, muitas ofertas são voltadas para uma só categoria, como eSports ou futebol. Por isso, é importante verificar se o bônus é válido nos esportes que você quer apostar, assim você não se decepciona depois de reivindicar.

Todos esses critérios dos bônus grátis sem depósito devem estar listados nos termos e condições da promoção. Por isso, sempre os leia atentamente.

Como ganhar bônus esportivo grátis de cadastro – passo a passo

Descubra como garantir ofertas em casas de apostas com bônus grátis com este passo a passo:

Acesse o site da casa com bônus grátis : escolha um site de apostas de qualidade e acesse a página inicial. Depois, clique no botão de registro que geralmente fica disponível no canto superior da tela.

Preencha os seus dados : informe todos os dados solicitados no formulário de inscrição. As informações necessárias podem mudar em cada casa, mas geralmente incluem dados como e-mail, senha, CPF, endereço, telefone e mais. Insira o código promocional : caso tenha um código promocional do bônus grátis de cadastro, insira-o antes de finalizar o processo de registro. Faça um depósito: selecione um dos métodos de pagamento elegíveis para a promoção e deposite o valor mínimo necessário para reivindicar.

Tipos de bônus grátis em casas de apostas online

As casas de apostas com bônus grátis também oferecem diversos outros tipos de bônus para os jogadores. Para jogar estrategicamente, é importante saber aproveitar todo o catálogo promocional. Sendo assim, confira os tipos mais comuns de bônus de aposta!

Programa de indicação

Esse tipo de bônus é uma das maneiras mais eficientes de conseguir dinheiro grátis. Com essas promoções, você indica o site para um amigo e quando ele se registra e deposita pela primeira vez, você ganha dinheiro real. Tal bônus está disponível no CBet.

Bônus de download do app

Se você é o tipo de jogador que gosta da praticidade de poder apostar pelo celular, esse tipo de bônus grátis é ideal. Em sites com esse tipo de bônus, você ganha ao baixar o aplicativo da casa e cumprir as condições nos T&Cs.

Bônus para ativar notificações

Muitas casas de apostas com aplicativos ou até mesmo no site oferecem bônus para ativar as notificações push. Assim, você fica por dentro das novidades e ainda pode lucrar com isso! Mas fique de olho porque essas ofertas também podem ter rollover.

Bônus de aniversário

Algumas casas de apostas com bônus grátis premiam os jogadores fiéis com uma oferta especial no dia do aniversário. E os bônus geralmente são generosos!

Dicas de como aproveitar ao máximo seu bônus de cadastro grátis

Confira 3 dicas imperdíveis para aproveitar melhor as casas de apostas com bônus grátis!

Fique atento à segurança do site

A segurança é primordial ao apostar online. Desta forma, antes de aceitar qualquer promoção, sempre verifique se o site é licenciado, se cumpre os requisitos de criptografia e proteção de dados e se é transparente sobre as regras do bônus grátis. Foque em esportes que você conhece bem ao apostar

Ao utilizar os bônus grátis das casas de apostas, dê preferência aos palpites em esportes com os quais você está bem familiarizado. Afinal, conhecimento é tudo. Foque também em pesquisar sobre os times e jogadores da partida para aumentar suas chances de ganhar. Sempre pense nos requisitos

Apenas ler rapidamente os requisitos de apostas não é suficiente. É importante realmente considerar os valores necessários para cumpri-los para elaborar o seu orçamento de acordo. Outros aspectos do bônus, como a validade e as odds, também precisam ser vistos com atenção. Assim, você evita perder seu bônus à toa.

Vantagens e desvantagens do bônus grátis de cadastro

Há muitos prós e contras a se considerar ao apostar em casas de apostas com bônus grátis, como:

Vantagens

Possibilidade de lucrar – a principal vantagem dos bônus grátis é a chance de ganhar alto com a oferta sem precisar depender de um depósito para isso.

Oportunidade de conhecer a casa – com os bônus grátis de cadastro, você pode conhecer novas casas de apostas e conhecer diferentes possibilidades para os seus palpites com um risco reduzido e mais vantagens.

Ampla disponibilidade – os bônus grátis de cadastro são muito populares hoje em dia, então vários dos melhores sites brasileiros oferecem essa opção aos usuários.

Desvantagens

Requisitos – a principal desvantagem da maioria dos bônus grátis é que eles possuem requisitos de apostas para liberar o saque. Contudo, isso é comum também em outros tipos de bônus.

Resumo de casas de apostas com bônus grátis de cadastro

Os bônus grátis de cadastro são um hit no Brasil e a fama deles é merecida. Com esse tipo de oferta, os jogadores têm a chance de aproveitar vários esportes com benefícios especiais. Sites como o Betway, Betsson, Galera.bet, KTO e Parimatch são excelentes exemplos de casas de apostas com bônus grátis e alta qualidade.

Perguntas frequentes

O que é Bônus Sem Depósito?

Um bônus sem depósito é um tipo de oferta comum em casas de apostas brasileiras onde você ganha sem precisar depositar para isso.

Quais casas de apostas dá bônus grátis?

Várias casas de apostas no Brasil oferecem bônus grátis vantajosos para apostar em esportes, como Betway, Galea.bet, Betsson, KTO e Parimatch.

Qual site de aposta dá bônus grátis sem depositar?

Alguns sites de apostas oferecem bônus grátis sem exigir um depósito, mas sim uma aposta em um valor mínimo pré-determinado. Um bom exemplo disso é a Galera.bet.

Como ganhar bônus no Betano sem depositar?

Para ganhar um bônus no Betano sem depositar, basta criar uma conta no site e acompanhar novas oportunidades de bônus grátis.

Qual aplicativo de aposta que dá bônus grátis?

Há excelentes apps de apostas com bônus grátis no Brasil, como o Betway app. Ao fazer o download, você pode acompanhar novas promoções e ofertas diariamente.

Como ganhar os bônus das casas de apostas?

Para ganhar os bônus de casas de apostas, o primeiro passo é criar uma conta. Você pode fazer isso ao acessar a página inicial do site e clicar no botão de registro. Depois, basta escolher uma das ofertas disponíveis e conferir os termos e condições de elegibilidade.

Como ganhar dinheiro com os bônus das casas de apostas?

Para ganhar dinheiro com os bônus de casas de apostas, é importante ter uma estratégia bem definida e ler os termos e condições com atenção.

