Brasil Caso Henry Borel: Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro mantém cassação do registro de Doutor Jairinho

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











A entidade apurava se Dr. Jairinho, que é médico, não prestou assistência Henry Borel, de 4 anos, no dia 8 de março, quando ele morreu. Foto: Câmara Municipal do Rio/Divulgação A entidade apurava se Dr. Jairinho, que é médico, não prestou assistência Henry Borel, de 4 anos, no dia 8 de março, quando ele morreu. (Foto: Câmara Municipal do Rio/Divulgação) Foto: Câmara Municipal do Rio/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) manteve, nesta terça-feira (18), a cassação do registro médico de Jairo Souza Santos Júnior, o ex-vereador Dr. Jairinho, por infração ao Código de Ética Médica. A decisão foi unânime.

Com isso, o registro do profissional permanece suspenso no RJ para exercer a medicina. Desde junho de 2021, Jairinho está impedido de exercer a profissão. Com a decisão desta terça, os recursos no Cremerj acabaram, mas ele ainda pode recorrer ao Conselho Federal de Medicina.

O Cremerj abriu uma sindicância em março de 2021 contra Jairinho para investigar uma possível omissão de socorro ao enteado, o menino Henry Borel, de 4 anos. Desde junho daquele ano, ele está impedido de exercer a medicina.

A entidade apurava se Dr. Jairinho, que é médico, não prestou assistência à criança no dia 8 de março, quando ele morreu. Ele está preso desde abril de 2021 acusado de matar a criança.

Henry chegou morto a um hospital da Zona Oeste do Rio, com hemorragia e edemas pelo corpo.

As investigações concluíram que Dr. Jairinho agredia o menino com chutes e golpes na cabeça e chegaram a falar em tortura. Segundo a polícia, a mãe do garoto, Monique Medeiros, sabia disso. Depois de um período respondendo em liberdade, Monique voltou a ser presa no início do mês.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/caso-henry-borel-conselho-regional-de-medicina-do-rio-de-janeiro-mantem-a-cassacao-do-registro-medico-de-dr-jairinho/

Caso Henry Borel: Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro mantém cassação do registro de Doutor Jairinho

2023-07-18