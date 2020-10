Por estar sem clube desde o fim de junho, Cavani ficou fora da convocação do Uruguai para os primeiros jogos nas eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. O técnico Óscar Tabárez, que havia demonstrado preocupação com a situação do atacante, preferiu não chamá-lo entre os 23 atletas que enfrentarão Chile e Equador, nos dias 8 e 13 de outubro.