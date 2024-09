Porto Alegre Centro de Saúde Santa Marta volta a atender até as 22h a partir de segunda-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A unidade reabriu no último dia 9, e contará com a volta de mais serviços do ambulatório de especialidades e raio-x odontológico Foto: Alex Rocha/PMPA A unidade reabriu no último dia 9, e contará com a volta de mais serviços do ambulatório de especialidades e raio-x odontológico. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Centro de Saúde Santa Marta retoma atendimentos, das 7h às 22h, a partir desta segunda-feira (23), em Porto Alegre. A unidade reabriu no último dia 9, e contará com a volta de mais serviços do ambulatório de especialidades e raio-x odontológico. Um dos elevadores também já está em operação.

As reformas no espaço seguem pelos próximos meses e, se houver necessidade, pessoas com dificuldade de locomoção permanecerão sendo atendidas no térreo ou no primeiro pavimento. Atendimentos que ocorriam parcialmente em unidade móvel estacionada no Largo Zumbi dos Palmares, no Cidade Baixa, e no Centro de Saúde Modelo, no Santana, foram encerrados.

Partes da recepção e do acolhimento que operavam no térreo passam temporariamente ao quarto andar durante o período de obras. O Santa Marta está localizado na rua Capitão Montanha, 27, no Centro Histórico.

Serviços retomados:

Clínica da Família (7h às 22h)

Farmácia Distrital (8h às 17h)

Serviço de Atenção Especializada – SAE (8h às 17h)

Centro de Referência em Tuberculose – CRTB (8h às 17h)

Centro de Especialidades Odontológicas – CEO (7h às 18h)

Ambulatório Trans (13h às 19h)

Saúde Mental Adulto – Esma (8h às 12h e das 13h às 17h)

Especializada em Saúde da Criança e do Adolescente – EESCA (8h às 12h e das 13h às 17h)

Ambulatório de Especialidades (7h às 18h): serviços de audiometria, estomias, curativos e atendimentos de oftalmologia pediátrica. Nutricionista, reumatologista, dermatologista, neurologista, oftalmologista, pneumologista e coloproctologista, cardiologista, ginecologista e pediatra atendem por encaminhamento via Gercon, sistema de gerenciamento de consultas.

Oficinas de geração de renda para pessoas em situação de rua

Serviços administrativos: Primeira Infância Melhor, Mediadores Interculturais, Coordenação da Atenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis, HIV/Aids, Tuberculose e Hepatites Virais (Caist), entre outros

Devem retornar ao Santa Marta no dia 30:

Profissionais especialistas: fisiatra e fonoaudiólogo

Entrega de fraldas seguem em outros dois locais: Centro de Saúde IAPI (rua Três de Abril, 90), das 8h às 12h e das 13h às 16h, e Centro de Saúde Vila dos Comerciários (avenida Moab Caldas, 400), das 7h às 12h e das 13h às 15h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/centro-de-saude-santa-marta-volta-a-atender-ate-as-22h-a-partir-de-segunda-feira-em-porto-alegre/

Centro de Saúde Santa Marta volta a atender até as 22h a partir de segunda-feira em Porto Alegre

2024-09-21